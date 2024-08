Vastag Csaba felesége reagált a rosszakaróknak: „Köszönöm szépen, egy napra J.Lo-nak éreztem magam”

Őrület! Egy ártatlan emlékből lett óriási botrány, csúnyán beleálltak Vastag Csaba feleségébe. A sztárpár nem mulasztott el választ adni.

Vastag Csaba felesége, Evelin egy ártatlan fotóval okozott óriási közfelháborodást (Fotó: TV2)

Tavalyi képpel verte ki a biztosítékot

A napokban ünnepelte 27. születésnapját az énekes felesége, Evelin. Medencés partival töltötte a jeles napot, Csaba pedig nemcsak közösségi oldalán intézett hozzá kedves szavakat, de esti koncertjén is megemlékezett szerelméről. A rajongók abban is biztosak lehettek, hogy Evelin gyönyörű rózsacsokrot is kapott, ám egy szemfüles kommentelő porszemet talált a gépezetben.

A Redditen osztotta meg észrevételét egy felhasználó, miszerint Evelin Instagram-sztorijában közzétett rózsacsokor nem új ajándék: valójában tavaly május elején osztotta meg ugyanezt a képet először… A kommentszekcióban rögtön be is indult a találgatás, rosszmájú megjegyzésekben fejtették ki, hogy talán idén nem futotta új csokorra, vagy az énekes megfeledkezett a szülinapról, sőt, egyesek odáig mentek, hogy a pár csak kirakatházasságban él.

Vastag Csaba és Evelin megdöbbent az emberek spekulációin (Fotó: Szabolcs László)

Vastag Csaba felesége J.Lo-nak érzi magát

Csaba és Evelin nem tűrte szó nélkül a pocskondiázást, élőben jelentkeztek be az Instagramon, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba – szúrta ki a Metropol.

„Szeretnék kicsit reagálni” – kezdett bele Evelin. „Nem tudtam, hogy ez ekkora botrányt fog előidézni. A virágos kép, amit kiraktam tegnap Insta Storyba, tavaly 2023. május 4-én volt kint az Instagram-oldalamon. Amit kettő percre rá le is vettem az oldalamról. Majd most a Reddit című fórumra felkerült ez a fotó, azzal, hogy már nincs pénzünk ajándékra. Minden évben ugyanazzal a virággal fogom megköszönni, hogy mennyire figyelmes a drága férjem… Erről szó sem volt, csak megosztottam ezt a fotót, hogy ő mindig meg tud lepni. De bele sem gondoltam, hogy az emberek azt hiszik ebből, hogy nincs pénzünk új ajándékra!” – háborgott Evelin, majd hozzátette: a szülinapján kirakott egy másik rózsacsokrot, így aki figyelmes volt, észrevehette, hogy nem egyezik a kettő. Csaba kiegészítette, hogy a tavalyi képről készült képernyőfotó ráadásul meg lett szerkesztve, május 9-re írta át az illető a május 4-i eredeti dátumot…

„Kicsit rémisztőek ezek a szerkesztett képek. De ezzel jönni, hogy nincs pénzünk új csokorra… Egyébként egy húszas mindig jól jön, ha ki akartok segíteni…” – viccelődött Csaba, akit kiakasztott, hogy egy ártatlan képből már az a következtetés jött le, hogy „kamuházasságban” élnek…