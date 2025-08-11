RETRO RÁDIÓ

DR BRS a Covid miatt bukta az utazását!

Kevés olyan aktív előadó van, mint a népszerű lemezlovas. DR BRS a rengeteg fellépése és a szülői teendők mellett megfelelő időt fordít az előadói karrierjére is.

Szerző: Magyar Adrián
Létrehozva: 2025.08.11. 13:00
DR BRS Hip-Hop Boyz Éjjel ott várok rád

Még 2019 végén kezdett el dolgozni DR BRS a gyermekkori kedvenc együttese, a Hip-Hop Boyz slágerén, azonban a koronavírus-járvány közbeszólt, emiatt az egész projektet tolni kellett.

DR BRS emlékei: a Covid miatt egy Los Angeles-i utazást bukott - METROPOL
DR BRS egyre nagyobb sikereket arat Fotó: Máté Krisztián/Hot! magazin

Los Angelesben szerettük volna forgatni az Éjjel ott várok rád feldolgozás klipjét, pálmafákat és görkoris lányokat képzeltem el a Venice Beachen. Még a repjegyet is megvettük, de a Covid miatt le kellett fújni az egészet. Igazi rajongó voltam kiskoromban, még dedikálásra is elvittek a szüleim, sőt ott voltam az eredeti dal premierjén. Később rátaláltam Dannonára (a ManGoRise formáció énekese – a szerk.), akivel hamar egymásra hangolódtunk, így végül ő a másik egyedüli közreműködő a dalban” – kezdte a Hot! magazinnak DR BRS.

DR BRS emlékei: a Covid miatt egy Los Angeles-i utazást bukott - METROPOL
Új dalát DR BRS Dannonával együtt készítette Fotó: Archív/Hot! magazin

DR BRS sok előadót kipróbált

A videóklip különlegessége, hogy feltűnik benne az eredeti formáció tagja, O.G. Duck, illetve Attila raprésze korábbi Hip Hop Boyz-dalokra nyúlik vissza, ezzel tisztelegve a kedvencei előtt.
Sok olyan előadót kipróbáltam és hívtam a refrénre, akiknek a munkáját mélyen tisztelem, de végül nem kerültek rá a felvételre. Berkes Olivér, Veréb Tomi, Varga Viktor, Feng Ya Ou, Vavra Bence, Biga – valahogy egyikük sem passzolt ehhez a történethez. Végül az lett a megoldás, hogy az eredeti dal hangsávját hagytuk meg a refrénben, és arra énekeltünk rá” – mesélte. 

 

