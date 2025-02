Megműtötték DR BRS-t: „Próbálom helyre tenni a testem és a lelkem”

DR BRS negyvenévesen úgy döntött, eljött az ideje egy testi-lelki nagy generálnak. Az ismert lemezlovas ezért kés alá feküdt és orvosai segítségével megpróbálja visszaforgatni az idő kerekét. Erről a kényszerpihenőről és a terveiről is mesélt a Metropolnak a hazai zenei élet nagyágyúja.

DR BRS egy rendezvényen tért vissza a kényszerpihenő és a műtét után (Fotó: Facebook)

DR BRS: „A végén még megtalálom önmagam”

„Újratervezés van! Negyven elmúltam, még ha ötvennek is nézek ki. Viszont, próbálom magamat harmincra regenerálni.”

Volt egy térdműtétem, mivel mindig félrelépek és az asszony eltörte a lábamat.

„A viccet félretéve, az ízületeimmel volt egy kis gond és a porckopás is bejátszott. Én pedig szeretnék sportolni, mert le kellene fogynom egy kicsit. Ja és volt egy orrsövényműtétem is, mert nagyon horkoltam, ami miatt már külön aludtunk az asszonnyal én pedig szeretek vele aludni. Itt említeném meg továbbá, hogy a napokban egy fogászati beavatkozáson is átestem. Kivették a bölcsesség fogamat és beraktak egy implantátumot is. Próbálom egy kicsit helyre rakni a testemet és a lelkemet is. A végén még megtalálom önmagam. Husz-harminc év és jól leszek” – mesélte nevetve

DR BRS, aki persze a kényszerpihenő alatt sem tudott kibújni a bőréből, vagyis ha csak otthon is, de sokat dolgozott a lábadozás alatt.

DR BRS hamarosan már a régi formájában járja majd a klubokat (Fotó: Facebook)

„Egy hónapig pihentem...”

„A meló persze attól függetlenül megy, hogy milyen vagyok kívül és belül. Február 20-án jelenik meg a Radics Gigivel a közös dalunk. Leporoltuk a Dilemma című ikonikus slágert, de jön majd a Hip Hop Boyz, Ott várok rád feldolgozás és lesz egy Kollányi Zsuzsival közös együttműködésem is. Lassan pedig elkezdjük az élőzenekaros koncerteket is. Március 20-án Pécsen lesz az első DR BRS live. Egy hónapig „pihentem”, ami annyit takart, hogy videókat vágtunk és új dalokon dolgoztam.”

Persze az, hogy nem volt éjszakázás, sokat lendített rajtam.

„A masszőr észre is vette, hogy sokkal kevésbé kötöttek az izmaim, mint korábban” – tette hozzá DR BRS.