A legnagyobb titokban vehette feleségül szerelmét Vastag Csaba

Vastag Csaba és szerelme, Evelin már másfél éve alkotnak nagyon boldog párt, és bár igen nagy a korkülönbség közöttük, ketten együtt tökéletesen passzolnak egymáshoz. Mint ismeretes, az eljegyzés már megvolt, most pedig komoly a gyanú, hogy a hétvégén ki is mondták a boldogító igent.

Ha igazak a hírek, a hétvégén egybekelt Evelin és Csaba Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Lapértesülések szerint Vastag Csaba a hétvégén – a legnagyobb titokban feleségül vette fiatal kedvesét, Evelint. Bár az énekes menedzsere ezt nem erősítette meg, azt is fontos kiemelni, hogy nem is cáfolta meg. Azt is kiszúrtuk, hogy Evelin két napja posztolt egy képet a lánybúcsújáról, ami közvetlenül az esküvőt szokta megelőzni.

Ha valóban megtörtént az esküvő, biztosan nagyon romantikus lehetett, a 45 éves Csaba ugyanis nagyon romantikus lélek. Evelint a 25. születésnapján kérte meg több száz vörös rózsával, és azóta is tenyerén hordozza a lányt.

Természetesen mindenképpen egyházi esküvőnk lesz. Szűk körű, családi hangulatú esemény lesz. Megtartjuk magunknak a többi részletet

– nyilatkozta korábban, év elején pedig bevallotta, hogy már nagyon várja, hogy családja legyen:

„Bennem mostanra érett meg a vágy, hogy mint ahogy a két öcsémnek, nekem is feleségem, gyerekeim legyenek. Ezért is kértem meg Evelin kezét, és házasodunk össze. Nincs hiányérzetem, mert eddig minden téren kimaxoltam az életet. Az a típus vagyok, aki ha csinál valamit, azt nagyon csinálja, a végletekig elmenve” – zárta sorait Vastag Csaba – írja a Ripost.