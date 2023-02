Vastag Csaba a Mandinernek: Nem véletlenül születtem magyarnak, itt érzem a világon a legjobban magam

„Tény, hogy bizonyos konzervatív alapértékek – hívjuk így, ha már divat mindent gondosan felcímkézni –, amiket otthonról is hoztam, egyre fontosabbak a számomra.” 2010-ben ő volt az első X-Faktor győztese, és azon kevesek egyike, aki az így szerzett hírnévvel jól sáfárkodva azóta is sikeresen járja a saját útját. A negyvenegyedik születésnapját a napokban ünneplő Vastag Csabával a Pilinszky Másként pályázatról, a nagycsaládból hozott értékekről és a 21. század instant üzeneteiről beszélgetett a Mandiner.

Fotó: MÁTRAI DÁVID / Mandiner

Amikor egy ismerősömnek meséltem, hogy önhöz jövök interjúra, mondta, hogy csak egyetlen számát ismeri. Kitalálja, melyik lehet az?

Tuti, hogy az öcsémmel közös Őrizd az álmod az. A legtöbben legalábbis ezt szokták mondani.

Nem. Hanem a Tilos csillagon című Pilinszky-vers-feldolgozás. Elsőre elég meglepően hangzik, hogy egy pop-rock zenésznek éppen Pilinszky legyen az ihletője.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is az én ötletem volt. A Pilinszky-hagyaték egy részét is kezelő Kertész Imre Intézet még tavalyelőtt indított egy programsorozatot Pilinszky János születésének századik évfordulója alkalmából. Ennek egyik eleme volt a Pilinszky Másként című, versmegzenésítéseket ösztönző pályázat. Nagy büszkeség, hogy a több mint kétszáz, rengetegféle zenei stílusú pályamű közül a szakmai zsűri nekünk ítélte az első díjat. Annál is inkább örültem, mert nem a jutalom miatt indultunk, pláne nem azért, hogy még több felületen látszódjunk.

Hanem?

Lehet, hogy ezek nagy szavak, de ebben az egészben volt egy kis művészeti-társadalmi felelősségvállalás is a részünkről. A zene a mai világban többnyire csak szórakoztató kikapcsolódás, de semmiképpen nem edukatív eszköz. Mi viszont – és itt nem véletlenül használok többes számot, hiszen a zenekarom összes tagja hozzám hasonlóan gondolkodik – az összes dalunknak igyekszünk belső tartalmat adni. Általában nem szeretünk a semmiről beszélni, ami persze meg is látszik a klipjeink nézettségén: minél tartalmasabb a szöveg, annál kevésbé érdekli az embereket. Szoktunk is az öcsémmel viccelődni rajta, hogy manapság a legnagyobb sikert „a van nyár és van szerelem, vagy a nincs már nyár és nincs szerelem sem” tematikával lehet elérni, amihez újabban felzárkózott a „régen nem volt pénzem, de most már van” vonal. De ha ezenfelül bármit akarsz mondani, akkor számolnod kell azzal, hogy a zenéd kisebb réteghez jut el. Ami nem feltétlenül baj.

A zenei pálya nem rövid-, hanem hosszútávfutás, a végén pedig – lásd sok más előadó mellett Charlie vagy Demjén Ferenc életművét – mindig a minőség győz.

Az interjút teljes egészében a Mandiner oldalán olvashatod, kattints ide.