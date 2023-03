Ha ez igaz, akkor brutális összegeket keresnek a hazai zenészek

Az ominózus lista a Redditen kezdett el terjedni, éppen ezért ezek még nem megerősített információk, azonban, ha valós, akkor valami egészen elképesztő összegeket kell kifizetnie azoknak, akik azt szeretnék, hogy a rendezvényükön lépjen fel az adott illető.

Durva összegeket kereshetnek a hazai zenészek Fotó: Knap Zoltán

Nézzük is, hogy mennyi az annyi: az interneten felbukkanó dokumentum alapján a legolcsóbb fellépést Cosombolis – a 2000-es évek egyik népszerű előadója vállalja –, aki 40 percért 290 ezer forintot kér.

Ez pedig mondhatni igazi aprópénz, hogy ha azt nézzük, hogy a nem hivatalos listán milliós összegek is szerepelnek. Közülük is Azahriah az abszolút csúcstartó, aki egy másfél órás koncertért 6 millió 350 ezer forintot kér.

A Redditre felkerült anyagból az is kiderül, hogy az egyes előadók mennyi pénzt várnak a szervezőktől, ami az utazás és a fellépés idejétől függően eltérő lehet. Eszerint 120 Ft/km-től egészen 650 Ft/km-ig terjed az összeg, de akadnak olyanok is, akik nem számítanak fel útiköltséget.

A feltöltő idő közben törölte a dokumentumot, de amíg elérhető volt, addig az alábbi árlista derült ki belőle:

Abba Sisters: 40 perces félplayback - 320 ezer forint

Allee: 30 perces félplayback - 420 ezer forint

Azahriah: 75 perces nagykoncert - 6 millió 350 ezer forint

BSW: 90 perces nagykoncert - 4 millió 300 ezer forint

Caramel: 30 perces félplayback, zongoristával - 800 ezer, 45 perces kiskoncert - 2 millió forint

Children of Distance: 30 perces félplayback - 580 ezer forint, 90 perces élő koncert - 1 millió 920 ezer forint

Cosombolis: 40 perces (solo) félplayback - 290 ezer forint, 40 perces (trio) félplayback - 320 ezer forint

Csézy: 30 perces félplayback - 520 ezer forint

Delta: 90 perces koncert - 1 millió 650 ezer forint

Deniz: 80 perces koncert - 1 millió 530 ezer forint

Dér Heni: 30 perces félplayback - 630 ezer, 60 perces kiskoncert - 1 millió 500 ezer forint, 70-90 perces nagykoncert - 2 millió 150 ezer forint

Dívák: 45 perces félplayback - 680 ezer forint

Essem: 35 perces félplayback - 470 ezer forint

Follow the Flow: 75 perces élő koncert - 4 millió 800 ezer forint

Gájer Bálint: 45-60 perces félplayback - 480 ezer forint, Voices és Piano 60-90 perces koncert - 590 ezer forint

Hooligans: 100 perces nagykoncert - 3 millió 850 ezer forint

Irigy Hónaljmirigy: 45 perces félplayback - 790 ezer forint, 60 perces félplayback (4 fő) 890 ezer forint, 70 perces kis élő koncert - 1 millió 850 ezer forint

Janicsák Veca: 30 perces félplayback - 580 ezer forint, 60 perces elektroakusztik koncert - 1 millió 400 ezer forint

Keresztes Ildikó: 60 perces koncert - 1 millió 690 ezer forint

Kiss Kevin: 30 perces félplayback - 400 ezer forint

Lil-G: 30 perces félplayback - 450 ezer forint

Magna Cum Laude: 90 perces élő koncert - 3 millió 850 ezer

Opitz Barbi: 30 perces félplayback - 480 ezer forint

Pál Dénes: 30 perces félplayback - 410 ezer forint, 45 perces félplayback - 440 ezer forint, 60 perces kis koncert (4fő) - 680 ezer forint

Péter Sramek: 30 perces félplayback - 470 ezer forint, 60 perces félplayback - 580 ezer forint

Polgár Péter: 40 perces félplayback - 370 ezer forint

Raul: 35 perces félplayback - 420 ezer forint

Rico Miss Mood: 30 perces félplayback - 690 ezer forint

Roy és Ádám: 40 perces elektroakusztikus minikoncert - 510 ezer forint

Tóth Vera: 70-80 perces koncert - 2 millió 280 ezer, 75-90 perces koncert a Budapesti Jazz Orchestrával - 3 millió 590 ezer forint

Varga Feri & Balássy Betty: 40 perces félplayback - 380 ezer forint

Vastag Csaba: 50-60 perces kis zenekaros koncert - 890 ezer forint

Vastag Tamás: 30 perces félplayback - 420 ezer forint

Vásáry André: 45 perces félplayback - 400 ezer forint

Wellhello: 75 perces koncert - 4 millió 800 ezer forint

Wolf Kati: 50 perces kiskoncert - 1 millió 620 ezer forint

Zanzibár: 90 perces élő koncert - 1 millió 750 ezer forint

Berkes Olivér: 70-80 perces élő koncert - 1 millió 270 ezer forint

László Attila: 45 perces félplayback - 360 ezer forint

Manuel: 60 perces koncert - 2 millió 780 ezer forint

Mészáros János Elek: 30 perces koncert - 310 ezer forint, 60 perces koncert - 420 ezer forint

Ruszó Tibi: 30 perces félplayback - 400 ezer forint

Tóth Andi: 30 perces félplayback - 570 ezer forint

Ha minden igaz, akkor ezek az árak még nem a teljes összeget tartalmazzák, csupán a zenészek fizetési igényei. Plusz ezekre még jön a 27 százalékos áfa, illetve a fentebb említett utazási költség is. A dologhoz azért hozzátartozik, hogy nagyon magas áraknál az is közre játszhat, ki mekkora csapattal érkeznek a fellépésre, hiszen annyi felé oszlik a fizetés is.

Persze, mint az már írtuk, ezek egyelőre nem hivatalos adatok, így nem lehet készpénznek venni a listán szereplő összegeket.