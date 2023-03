Gondoltad volna? Ez Kis Grófo új szenvedélye

Bár Kis Grófo imádja a krumplit és a rántott húst, ezektől most egy darabig mindenképp el kell köszönnie. A Bulibáró ugyanis a fejébe vette, hogy mindenképp lead 10 kilót, és bár sokan megszegik ezeket a fogadalmakat, szerinte az ő akaratereje erősebb, mint valaha!

Kis Grófo nagyon komolyan veszi a fogyókúrát Fotó: Facebook

A mulatós sztár eleinte az étkezésére figyelt oda, az volt a stratégiája, hogy a mozgást szépen lassan, fokozatosan építi be az életébe. Most viszont Kis Grófo a Metropolnak árulta el, délelőtt kardiózni jár, délutánonként pedig új szenvedélyének, a boksznak hódol.

„Kisebbik fiam, Armandóka kezdett el bokszedzésre járni, és miközben őt fejleszti a mester, én ütöm a zsákot legalább egy órán keresztül. Addig is mozgok, ráadásul nagyon élvezem is. Ami a diétát illeti, csak az a nehézség, hogy rengeteget vagyok úton, ezért főtt ételt csak ritkán tudok enni. A másik, amire nagyon oda kell figyelnem, az a megfelelő folyadékbevitel, hajlamos vagyok ugyanis teljesen megfeledkezni a vízivásról, úgy kell magam emlékeztetni rá. Apaként is jó ötletnek tartom, hogy elkezdtem sportolni, így legalább a gyerekeknek is példát mutatok” – mesélte a Metropolnak a Bulibáró, aki korábban így nyilatkozott a Ripostnak a fogyókúráról:

„Azt mondták, a sikeres fogyókúra 70 százalékban az étkezésen múlik, és ezt már én is észrevettem. Egy hete még bizony 92 kilót mutatott alattam a mérleg, most már csak 89,5-et, szóval beindult a fogyás! Ennek persze ára van, este 6 után már semmit nem eszem, de olyan is van, hogy délután 4-5 körül falatozom utoljára. Ez persze a kislányomat nem igazán gátolja meg, hogy este 10-kor jóízűen megegyen mellettem egy pizzát, de én erős vagyok, kibírom” – mondta a magyar mulatós király, aki a rengeteg fellépés miatt néha éjjel ér csak haza. Ha olyankor rátör az éhség, bekap néhány virslit, abban ugyanis nincs egy gramm szénhidrát sem.