Hogy elszaladt ez a negyed évszázad: 25 éve van együtt a világhírű sztárpár

Később ünnepli a 25. évfordulóját Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 11:30
évforduló Michael Douglas Catherine Zeta-Jones

A Wednesday és a Zorro-filmek sztárja, Catherine Zeta-Jones és férje közel negyed évszázadot töltöttek már együtt. A pár novemberben ünnepli a jeles alkalmat. Michael Douglas olyan kasszasikerekben szerepelt, mint A rózsák háborúja, Tőzsdecápák és Bosszúállók: Végjáték.

2023 Cannes Film Festival, opening ceremony
Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones / Fotó: Anadolu via AFP

A színészpáros franciaországi Deauville Filmfesztiválon találkozott és egymásba szerettek. A többszörös Oscar- és Golden Globe-díjas házaspár karrierjén kívül családi életükben is sikeresek. A párnak két gyermeke született, Dylan 25, Carys pedig 22 évesek.

25 év az sok idő, az ünnepek környékén fogjuk megünnepelni, mert valószínűleg pont forgatni fogok. Nagyon izgatottak vagyunk.

A színésznőt nemrégiben a Wednesday című sikersorozatról kérdezték, amiben a legendás gót édesanyát, Morticia Addamst alakítja. Catherine Zeta-Jones a forgatás közben olyan dolgokat tehetett, amikre eddig még nem volt lehetősége, gyakorolhatta a kardforgatást és a táncolást.

A színésznő hevesen dicsérte kollégáit, főleg a fiatal színésznőt, Jenna Ortegát. Catherine Zeta-Jones a sorozat produceréről, Tim Burtonről is csak jó dolgokat tudott mondani.

Tim Burton és a hihetetlen íróink remek munkát végeztek a karakterekkel. Nyilván ez Wednesday története, de azt átszövi Morticia és Gomez karaktere is.

A színésznő remek kapcsolatot ápol színtésztásaival, egy nagy családként írja le a csapatot. Nagyon boldog, hogy a második évadban is együtt tudnak forgatni. Főleg a filmes lányával, Jenna Oregával áll jó kapcsolatban - írja a Mirror.

Jenna hihetetlen. Övé a show. Remek fiatal nő, színésznő és a második évadban producerként is megállja a helyét.

 

 

