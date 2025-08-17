Hogy elszaladt ez a negyed évszázad: 25 éve van együtt a világhírű sztárpár

Később ünnepli a 25. évfordulóját Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas.
A Wednesday és a Zorro-filmek sztárja, Catherine Zeta-Jones és férje közel negyed évszázadot töltöttek már együtt. A pár novemberben ünnepli a jeles alkalmat. Michael Douglas olyan kasszasikerekben szerepelt, mint A rózsák háborúja, Tőzsdecápák és Bosszúállók: Végjáték.
A színészpáros franciaországi Deauville Filmfesztiválon találkozott és egymásba szerettek. A többszörös Oscar- és Golden Globe-díjas házaspár karrierjén kívül családi életükben is sikeresek. A párnak két gyermeke született, Dylan 25, Carys pedig 22 évesek.
25 év az sok idő, az ünnepek környékén fogjuk megünnepelni, mert valószínűleg pont forgatni fogok. Nagyon izgatottak vagyunk.
A színésznőt nemrégiben a Wednesday című sikersorozatról kérdezték, amiben a legendás gót édesanyát, Morticia Addamst alakítja. Catherine Zeta-Jones a forgatás közben olyan dolgokat tehetett, amikre eddig még nem volt lehetősége, gyakorolhatta a kardforgatást és a táncolást.
A színésznő hevesen dicsérte kollégáit, főleg a fiatal színésznőt, Jenna Ortegát. Catherine Zeta-Jones a sorozat produceréről, Tim Burtonről is csak jó dolgokat tudott mondani.
Tim Burton és a hihetetlen íróink remek munkát végeztek a karakterekkel. Nyilván ez Wednesday története, de azt átszövi Morticia és Gomez karaktere is.
A színésznő remek kapcsolatot ápol színtésztásaival, egy nagy családként írja le a csapatot. Nagyon boldog, hogy a második évadban is együtt tudnak forgatni. Főleg a filmes lányával, Jenna Oregával áll jó kapcsolatban - írja a Mirror.
Jenna hihetetlen. Övé a show. Remek fiatal nő, színésznő és a második évadban producerként is megállja a helyét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.