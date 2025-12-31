Hallatlan! Korda György a mosogatással kapcsolatos félelméről vallott!

A Csináljuk a fesztivált! legújabb évada ezúttal sem szűkölködik váratlan pillanatokban, őszinte vallomásokban és meglepő fordulatokban. A negyedik válogató adásban nemcsak a slágerek kerültek reflektorfénybe, hanem a zsűritagok múltjából is izgalmas történetek kerültek felszínre. Korda György például egy eddig kevéssé ismert katonai emléket osztott meg a nézőkkel: bevallotta, hogy sorkatonai szolgálata idején megtagadta a kiképzés egyik fontos elemét, amiért meglepő következményekkel kellett szembenéznie.

Korda György Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként tett vallomást (Fotó: MTVA/Bodnár Boglárka)

Engedetlenség miatt büntető munkára küldték Korda Györgyöt

Az adásban Sipos Péter az R-GO ikonikus slágerével, a Ballag a katonával állt színpadra, produkciója pedig akkora sikert aratott, hogy egészen az elődöntőig repítette. Az énekes elmesélte, hogy másfél éves katonai szolgálata alatt konyhásként teljesített szolgálatot, amire a felesége mellett zsűriző Korda György azonnal reagált. A legendás előadó elárulta, hogy őt is hasonló feladatokra osztották be annak idején, miután félelme miatt megtagadta a lövészetet. Mint mondta, rettegett a durrogásoktól! Ezért az őrmestere végül edénymosogatással „jutalmazta” a döntését. A mosogatás azóta sem Korda György kedvence, korábban elárulták, a házimunkák oroszlán részét Balázs Klári végzi otthonukban.

Sipos Péter produkciója juttatta Korda György eszébe a meglepő büntetést (Fotó: MTVA/Bodnár Boglárka)

Januárban folytatódik a Csináljuk a fesztivált!

A slágerek versenyében azonban nemcsak a személyes történetek, hanem a nagy zenei pillanatok is hangsúlyos szerepet kaptak. A zsűri tiszteletbeli elnöke, Balázs Klárival utolsó nagy koncertjére készülő Korda György is megtalálta azt a dalt, amelynél gondolkodás nélkül rácsapott az aranygombra. Charlie egyik örökzöld slágere hatalmas sikert aratott: az Az légy, aki vagy Szabó Előd előadásában hangzott el, és méltó módon koronázta meg az adás fináléját.

Szabó Előd dala is aranygombot érdemelt (Fotó: MTVA/Bodnár Boglárka)

A műsor azonban még korántsem ért véget: januárban további két válogató adás várja a nézőket, amelyekben újabb húsz sikeres dal száll majd versenybe az elődöntős helyekért, ígérve még több emlékezetes pillanatot és izgalmas döntést.