Till Attila lerántotta a leplet, ez történik valójában a háttérben

Till Attila színfalak mögötti videót közölt a Sztárban Sztár előkészületeiről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 10:30
Till Attila tilla sztárban sztár

Pár napja kiderült, hogy mikor tér vissza a TV2 nagy sikerű műsora, a Sztárban Sztár, ami All Stars évaddal örvendezteti meg a nézőket szeptember 7-től. Az előző szezon annyira jól sikerült, hogy most is maradnak a zsűritagok, vagyis Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András is visszatérnek.

Tilla Ördög Nórival lépett le
Till Attila / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Természetesen a TV2 meghatározó arcának számító Till Attila, vagyis Tilla is visszatér műsorvezetőként, így garantáltak a vidám pillanatok, őrületes poénok és a rá jellemző mókás adok-kapok. Nemrég egy nagyon kreatív promóvideó készült a Sztárban Sztár All Starshoz, amit itt lehet megtekinteni – mindenképp érdemes:

Tilla ezt írta a fenti videóhoz: "Alig várom! Elképesztő énekesek lesznek a szuper zsűrivel! Mindjárt kirakok egy videót, hogyan készült ez a remek ajánló!". Nos, a műsorvezető tartotta a szavát és lerántotta a leplet erről a felvételről egy kulisszák mögötti videóval, amiben jókat röhögcsél a zsűritagokkal – az érdekes technológia felfedése mellett az is kiderül, hogy Till Attila szeretne-e úgy kinézni, mint a legendás Magnum:

A Sztárban Sztár következő évadában Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi lesznek a női versenyzők, illetve Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt a férfi versenyzők.

 

