Végre: kiderült, kik lesznek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Szeptember 7-én visszatér a TV2 nagy sikerű műsora, a Sztárban Sztár, ami ismét egy All Stars évaddal kápráztatja el a nézőket. Kiderült, hogy Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi lesznek a női versenyzők, illetve Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry Andre és Mészáros Árpád Zsolt a férfi versenyzők.

Fotó: Facebook/Sztárban Sztár

A TV2 Média Csoport CCO-ja, Fischer Gábor a közösségi oldalán jelentette be a Sztárban Sztár All Stars évadának zsűritagjait, a nézők pedig örülhetnek, ugyanis nem változtattak az előző szezon jól bevált ítészein.

Az ikonikus zsűri visszatér! Ezúttal is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotják a Sztárban Sztár All Stars ítészeinek csapatát!

– írta Fischer Gábor.