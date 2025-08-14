Végre: kiderült, kik lesznek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Rengeteg ismerős arc fog feltűnni a Sztárban Star All Stars-ban.
Szeptember 7-én visszatér a TV2 nagy sikerű műsora, a Sztárban Sztár, ami ismét egy All Stars évaddal kápráztatja el a nézőket. Kiderült, hogy Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi lesznek a női versenyzők, illetve Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry Andre és Mészáros Árpád Zsolt a férfi versenyzők.
A TV2 Média Csoport CCO-ja, Fischer Gábor a közösségi oldalán jelentette be a Sztárban Sztár All Stars évadának zsűritagjait, a nézők pedig örülhetnek, ugyanis nem változtattak az előző szezon jól bevált ítészein.
Az ikonikus zsűri visszatér! Ezúttal is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotják a Sztárban Sztár All Stars ítészeinek csapatát!
– írta Fischer Gábor.
