„Én csak az anyjuk akarok lenni, nem egy nővér” - teljesen összetört népszerű énekesnő ikerlányai betegsége miatt
A nyolc hónapos csecsemők SMA-ban szenvednek.
Jesy Nelson vallomása a napokban megrázta többmilliós követőtáborát. A híres Little Mix egykori énekesnője ugyanis arról mesélt, lehet, hogy ikerlányai soha nem lesznek képesek járni, miután kiderült, nyolc hónaposai gerincvelői izomsorvadásban, SMA-ban szenvednek. Most pedig, az összetört anya arról vallott, hogy ez a diagnózis korábban is megérkezhetett volna és akkor talán még lehetett volna tenni valamit.
Teljesen összetört az énekesnő ikerlányai betegsége miatt
Megakadályozhattam volna, hogy ez megtörténjen, ha láttam volna egy videót, és elég korán észreveszem
- árulta el a 34 éves Jesy, aki várandósságának 31. hetében adott életet Ocean Jade-nek és Story Monroe-nak, így az ikrek koraszülöttként jöttek a világra.
Az egész életem megváltozott. A házam úgy néz ki, mint egy kórház. Az egész folyosó tele van orvosi felszereléssel. Őrületes, hogy egyik pillanatról a másikra egyik végletből a másikba kerülsz. Story-nak éjszaka lélegeztetőgépre van szüksége, mert nem elég erős ahhoz, hogy magától lélegezzen. Etetőcsöveket kell levezetnem az orrukon, és mindezt néhány nappal a diagnózis után kellett megtanulnom. Ez iszonyú sok, miközben próbálod feldolgozni ezt a borzalmas dolgot, ami történt. Ez az a rész, ami igazán megvisel. Én csak az anyjuk akarok lenni, nem egy nővér. Nehéz, de szeretném újra hangsúlyozni, hogy ha ezt születéskor felismerik, az teljesen megváltoztatja az életet
- mesélte sírva az énekesnő egy reggeli show vendégeként kiemelve, szabad perceiben azért kampányol, hogy az SMA1-t már újszülöttkorban kezdjék el szűrni. Azért, hogy a betegséget vegyék fel az újszülöttek vércseppszűrési vizsgálatai közé.
Van egy közel tízmilliós platformom, ezért szinte kötelességemnek érzem, hogy felhívjam erre a figyelmet. Egy kis részem úgy érzi, nem is tudom, őrültség-e ezt kimondani, hogy önző lenne magamban tartani ezt, és nem esetleg megmenteni egy gyermek életét. Én soha nem fogom elfogadni ezt a diagnózist. Megmenthettük volna a lábaikat, mivel a betegség annál jobban kezelhető, minél korábban fedezik fel születés után. Amikor tudod, hogy van rá megoldás, és az életet megváltoztató a gyermeked számára, akkor ezt nem tudod elfogadni
- idézi a Mirror Jesy-t hozzátéve, ő már korábban is aggályait fejezte ki lányai légzésével kapcsolatban, mivel az erőlködőnek tűnt a hasuk mozgása alapján, és azt is észrevette, hogy hétről hétre egyre kevesebbet mozgatják a lábaikat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre