„Én csak az anyjuk akarok lenni, nem egy nővér” - teljesen összetört népszerű énekesnő ikerlányai betegsége miatt

Jesy Nelson vallomása a napokban megrázta többmilliós követőtáborát. A híres Little Mix egykori énekesnője ugyanis arról mesélt, lehet, hogy ikerlányai soha nem lesznek képesek járni, miután kiderült, nyolc hónaposai gerincvelői izomsorvadásban, SMA-ban szenvednek. Most pedig, az összetört anya arról vallott, hogy ez a diagnózis korábban is megérkezhetett volna és akkor talán még lehetett volna tenni valamit.

Összetört az énekesnő, lehet ikerlányai soha nem lesznek képesek járni. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Teljesen összetört az énekesnő ikerlányai betegsége miatt

Megakadályozhattam volna, hogy ez megtörténjen, ha láttam volna egy videót, és elég korán észreveszem

- árulta el a 34 éves Jesy, aki várandósságának 31. hetében adott életet Ocean Jade-nek és Story Monroe-nak, így az ikrek koraszülöttként jöttek a világra.

Az egész életem megváltozott. A házam úgy néz ki, mint egy kórház. Az egész folyosó tele van orvosi felszereléssel. Őrületes, hogy egyik pillanatról a másikra egyik végletből a másikba kerülsz. Story-nak éjszaka lélegeztetőgépre van szüksége, mert nem elég erős ahhoz, hogy magától lélegezzen. Etetőcsöveket kell levezetnem az orrukon, és mindezt néhány nappal a diagnózis után kellett megtanulnom. Ez iszonyú sok, miközben próbálod feldolgozni ezt a borzalmas dolgot, ami történt. Ez az a rész, ami igazán megvisel. Én csak az anyjuk akarok lenni, nem egy nővér. Nehéz, de szeretném újra hangsúlyozni, hogy ha ezt születéskor felismerik, az teljesen megváltoztatja az életet

- mesélte sírva az énekesnő egy reggeli show vendégeként kiemelve, szabad perceiben azért kampányol, hogy az SMA1-t már újszülöttkorban kezdjék el szűrni. Azért, hogy a betegséget vegyék fel az újszülöttek vércseppszűrési vizsgálatai közé.

Van egy közel tízmilliós platformom, ezért szinte kötelességemnek érzem, hogy felhívjam erre a figyelmet. Egy kis részem úgy érzi, nem is tudom, őrültség-e ezt kimondani, hogy önző lenne magamban tartani ezt, és nem esetleg megmenteni egy gyermek életét. Én soha nem fogom elfogadni ezt a diagnózist. Megmenthettük volna a lábaikat, mivel a betegség annál jobban kezelhető, minél korábban fedezik fel születés után. Amikor tudod, hogy van rá megoldás, és az életet megváltoztató a gyermeked számára, akkor ezt nem tudod elfogadni

- idézi a Mirror Jesy-t hozzátéve, ő már korábban is aggályait fejezte ki lányai légzésével kapcsolatban, mivel az erőlködőnek tűnt a hasuk mozgása alapján, és azt is észrevette, hogy hétről hétre egyre kevesebbet mozgatják a lábaikat.