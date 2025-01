Dupla gólyahír: ikreket vár a népszerű énekesnő – röpködnek a gratulációk

A Little Mix nevű lánycsapat egykori popsztárja, Jesy Nelson mindenkit meglepett azzal, amikor az Instagram-oldalán a napokban bejelentette, hogy édesanya lesz.

Ikreket vár a Little Mix korábbi énekesnője Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A Black Magic című slágerben – amelynek videóklipje már 1 milliárd feletti megtekintésnél jár a YouTube-on – is közreműködő énekesnő, miután 2020-ban kilépett a bandából, szóló karrierbe kezdett és elkezdett dolgozni első önálló albumán.

Ám az újabb dalok írása és az éneklés most egy időre háttérbe szorul, hiszen az énekesnő a közösségi oldalán bejelentette, hogy gyermeket vár, ráadásul nem is egyet, hanem rögtön kettőt. Jesy Nelsonnak tehát ikrei lesznek.

A Little Mix egykori tagja egy elbűvölő képet osztott meg 9,7 millió követőjével, és megmutatta hatalmas pocakját.

Most már hármunkra eszem

– írta a fotóhoz az énekesnő.

A képen fehér sportmelltartót és katonai mintás melegítőnadrágot viselt, miközben simogatta gömbölyödő pocakját. Párja, Zion Foster mögötte állt, együtt pózoltak a fotón.

A rajongók sorra gratulálnak a sztárnak, néhányan pedig meglepetésüket fejezték ki a bejelentés kapcsán.

„Ó, kislány, annyira örülök neked, milyen fantasztikus anyuka leszel” – fogalmazott az egyik kommentelő.

„Ó, édesem, most már anyuka! Gratulálok, alig várom, hogy lássalak anyasági úton” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Csodálatos hír!!!!” – idéz egy harmadik követőt a Metro.

Mutatjuk a fotót az elbűvölő kismamáról:

Itt pedig a Little Mix 1 milliárdos YouTube-megtekintésnél járó klipje, a Black Magic: