Őrületesen szexi: megvillantotta lapos hasát Mihályfi Luca

Mihályfi Lucát és táncpartnerét, Hegyes Bercit a Dancing with the Stars idei évadának talán legesélyesebb párosának tartják, noha a legutóbbi adásban közel kerültek ahhoz, hogy kiessenek. Sokak szerint ugyanis olyanok, mintha mindketten profi táncosok lennének, így Mihályfi Luca most, a műsornak hála azt is bebizonyította, nem csupán énekesként képes megállni a helyét a színpadon.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: Ladóczki Balázs

Már nem kell sokat várni, és újabb adással tér vissza mindenki kedvenc, táncos vetélkedője. Addig is Mihályfi Luca rajongói azokkal az elképesztően szexi fotókkal vigasztalódhatnak, amelyeket az énekesnő nemrég osztott meg az Instagram-oldalán: ezeken többek között egy sportmelltartóban pózolva mutatta meg lapos és izmos hasát, valamint egy kosárlabdán ülve tekintett csábítóan a kamerába. A követőtábora odáig volt a dögös fotósorozatért: csak úgy záporoztak a bókok a kommentszekcióban.

Bárcsak a kosárlabda lennék!

– fejezte ki óhaját a kommentszekcióban az egyik lelkes rajongó.

Őrült szexi vagy!

– áradoztak egy másik hozzászólásban.

A 4. képen az nagyon te vagy, és nagyon szexi!

– fűzte hozzá egy újabb követő.

