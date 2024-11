Hatalmas rajongótábor kapcsolta ki sírva a tévét: ők estek ki a Dancing With the Starsból

Hihetetlen, de már a félidőnél jár a Dancing With the Stars idei szériája. Mintha csak tegnap lett volna, hogy izgatottan kucorodtunk a tévé elé, hogy lássuk, kik fognak 2024-ben szombat esténként elkápráztatni bennünket, és bizony nem csalódtunk! Fantasztikus párokat mutattak be, és a párok fantasztikus produkciókat is mutatnak be minden héten. És nincs olyan érzésünk, mintha még csak most indult volna el a széria? Mintha ez lett volna az első adás? Pedig az a rossz hírünk, hogy rohamosan robogunk a finálé felé, és akkor ismét egy évet kell várni, hogy mindenki táncoljon. A mai buli fergeteges volt, valamennyi versenyző a legjobb formáját hozta, sajnos azonban ma is ki kellett esnie valakinek.

A mai naptól megváltoztak a szabályok. Immáron két produkciót mutat be minden pár, ráadásul most párbajt vívtak egymással.