Riadót fújt Lissák Laura: nagy változás lép érvénybe mától a Dancing With the Starsban

A TV2 sikerműsora, a Dancing With the Stars sorra dönti meg a nézettségi rekordokat. Már hivatalos tehát, hogy ez az ország kedvenc tévéműsora, és minden szombat este magyarok millióit bilincseli a készülék elé a show. A sztárok a profi táncosok oldalán mesésebbnél mesésebb produkciókkal készülnek - erre ugyan ki ne lenne kíváncsi? Most azonban Lissák Laura fontos változásra hívta fel a figyelmet.

Lissák Laura sokak kedvence

A Dancing egyik legnépszerűbb táncosa tagadhatatlanul Lissák Laura volt. A tavalyi évben T. Danny oldalán ropta, és úgy megtanította táncolni a hatalmasra nőtt rappert, hogy az egész ország álla leesett. Nagyon sokan szurkoltak nekik, és bizony be is táncolták magukat a döntőbe, végül azonban Krausz Gábor és Mikes Anna vitte el a serleget. Lissák Laura ebben az évben nem táncol, ő vezeti ugyanis a beszélgetős műsort.

Laura most nagyon fontos információkra hívta fel a figyelmet:

17:30-kor kezdődik a Dancefloor

19:00-kor kezdődik a Dancing With the Stars a TV2 csatornáján

Ne maradjatok le semmiképpen, mert már az 5. ÉLŐ SHOW-nál járunk, ami azt is jelenti, hogy nem csak egy tánccal készülnek a párosok!

- árulta el.