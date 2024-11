Egész Budapest beleremegett: Lissák Laura megmutatta formás táncostestét

Lissák Laura tavaly sokak kedvenc táncosa volt a Dancing With the Starsban. Bár a legtöbb szurkolója a Krausz Gábor és Mikes Anna párosnak volt, azért rengetegen szavaztak Lissák Laurára és T. Danny-re is. Laura beleadott apait és anyait, nagyon szerette volna ugyanis megnyerni a versenyt. És bár nem sikerült, azért továbbra is imádja a műsort.

Lissák Laura sokak kedvence

Ebben az évben - ahogyan Mikes Anna sem - Lissák Laura nem vállalta, hogy táncoljon a Dancingben. Ettől azonban még nem szeretett volna távol maradni a stúdiótól, szenvedélye ugyanis a Dancing. Most tehát online riporterként működik, és bizony szemet gyönyörködtetően csinos ruhákban szokott megjelenni. Így tett most is, legfrissebb posztjában pedig elképesztően szexis megjelenése volt: