Lissák Laura meglepő titkot mesélt PSG Ogliról. A Dancing with the Stars-ről van szó

Lissák Laura mikrofonra cseréli a tánccipőt a Dancing with the Stars 5. évadában. A TV2 táncos showműsorának online riportere lesz a táncművész.

Lissák Laura új szerepkörben tér vissza a Dancing with the Stars ötödik évadában (Fotó: TV2)

Nem lép a Dancing with the Stars parkettjére

A csinos táncosnő a showműsor minden eddigi évadában szerepelt. Az elsőben Tóth Dáviddal az ötödik helyig táncolták magukat, a másodikban Kozma Dominikkal a hatodik helyen végeztek. A harmadik évadban Vavra Bence tánctanára volt, s a negyedik helyig meneteltek. Az előző, negyedik évadban pedig T. Dannyvel a dobogó harmadik fokán végeztek.

Lissák Laura tavaly a dobogó alsó fokáig táncolta magát T. Dannyvel (Fotó: Bors)

Laura a szombaton elstartoló ötödik évadban azonban nem táncosként tűnik fel. A Mokkában mesélt az új feladatkörről, a műsorvezető Pachmann Péter pedig rögtön megjegyezte:

„Gratulálunk, de egyben sajnáljuk, hogy nem látunk olyan extra ruhákban, amikben szoktunk…”

Orosz Barbi nevetve hozzátette: „Tipikus férfi…”

Laura gyorsan megígérte, riporterként is hétről hétre csinos ruhákat visel majd.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ezzel a felkéréssel találtak meg a műsor készítői, valójában nagyon megtisztelő és hatalmas kihívás. De a Spíler tévében eltöltött másfél év azért hozzátesz ahhoz, hogy komfortosan érezzem magam. Most ráadásul a saját szakmámmal kapcsolatban kérdezhetek, emellett pedig a lány sztárok felkészítését is segítem” – sorolta feladatait a profi táncos.

Erős az idei mezőny, sokan azonban úgy sejtik, a Kőgazdag Fiatalokban naplopóként szereplő PSG Ogli a táncversenyhez is lazán áll majd: Lissák Laura szerint nincs így

(Fotó: Nánási Pál / TV2)

„Nagyon erős évadnak nézünk elébe, javuló tendenciát látunk évről évre. De nagyon nehéz megmondani most ebben a pillanatban, hogy ki az, aki megnyerhetné a műsort. Mindenkinek van egy szerethető oldala. Mindenki keményen dolgozik és ügyes. Még Olivér is! Nagyon akarja” – utalta a Kőgazdag Fiatalokból is ismert PSG Oglira, aki Szőke Zsuzsannával lép parkettre.