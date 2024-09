Mikes Anna kitálalt: valójában ezért nem szerepel a Dancing with the Stars-ban

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a TV2 sikerműsora, a Dancing with the Stars megváltoztatta Mikes Anna életét, hiszen nem csupán országos ismertségre tett szert a produkciónak köszönhetően, hanem a szerelemre is rátalált Krausz Gábor személyében – ráadásul nem sokkal az után, hogy a sztárséf házassága véget ért Tóth Gabival.

Fotó: Szabolcs László (SZL)

Rengetegen várták, hogy kiderüljön, kik fognak szerepelni a Dancing with the Stars következő évadában, a TV2 pedig nemrég be is jelentette a táncosokat és a sztárokat is, de az előző évadot Krausz Gáborral megnyerő Mikes Anna nem volt közöttük. Rögtön be is indult a pletykagyár, és arra tippelt a legtöbb kommentelő, hogy a táncosnő valószínűleg azért nem lesz benne a műsorban, mert Tóth Gabi is a versenyzők között van és nem akar kellemetlenséget – Mikes Anna most elárulta az igazságot.

Idén sajnos már nem fogok szerepelni a Dancing With The Stars műsorában. Bár a felkérést a TV2-től megkaptam, hosszas mérleges után úgy döntöttem, hogy nem vállalom a szereplést.



Őszintén bevallom, hogy a szívem szakad meg, hiszen az elmúlt négy évad nagyon sok élményt, érzést és a közönség szeretetét jelentette nekem. Minden porcikámmal imádtam, magaménak éreztem ezt a műsort. A kollégáim a barátaim lettek ès azon túl, hogy tavaly a trófeát is hazavihettük Gáborral, megtaláltuk egymásban a szerelmet is.❤️🏅



Persze, nehéz elengedni azt, amiben sikeresek vagyunk és szeretjük is. Ez pont olyan, mint az élsport. De hiszem azt, hogy a csúcson kell abbahagyni. Annyi érdekes és szép dolog van az életben, amivel érdemes foglalkozni, amire érdemes időt, energiát szánni.❤️



Aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy csak azokra a felkérésekre mondok igent, amit szívből tudok csinálni. Idén ez most nem menne, mert úgy érzem a szereplésem nem a táncról szólna, hanem a bulvárról. Ebből pedig én szeretnék kimaradni.🙏🙏🙏



Számomra a magam, és családom nyugalma a legfontosabb, köszönöm mindenkinek a megértést és az eddigi támogatást.❤️



Nagyon sok sikert kívánok a műsor szereplőinek, hajrá DWTS!🕺🏼💃🏻🔥

– írta Mikes Anna a közösségi oldalán.