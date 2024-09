Tóth Gabi: „Ha tudnák, amit mi...”

Elképesztő teljesítményt nyújtott Tóth Gabi a hétvégén indult Sztárban sztár All Starban Anastaciaként,míg Peter Šrámek Tóth Gabiként remekelt. Mindez pedig elég volt ahhoz, hogy többen is újfent belekössenek az énekesnőbe. Ám úgy tűnik, a provokáló kommentelők ellentétes hatást értek el, mint amit akartak. Gabi ugyanis – talán a szóbeli kötözködők – hatására is egy komoly lépést tett az önismeret és önszeretet útján. Erre enged következtetni friss és rendkívül mély őszinteséggel írt friss Instagram-bejegyzése, melynek egyértelmű címzettje a kedvese, Papp Máté Bence, de biztos, hogy sok más embert is megérint.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence (Fotó: Ladóczki Balázs)

„A műsor halad, a feladatok sűrűsödnek, ahogy az akadályok is, amiket nem mi állítunk magunk elé… de te csak fogod a kezem és tartasz, hiszel bennem, ölelsz a legnagyobb problémák közepette is! Aztán arra eszmélek, hogy nincs is semmi probléma, hiába akarnak gátolni… veled minden nehézség egy kihívássá válik, amiben azt mutatod meg nekem, hogy mennyi mindenre vagyok képes azon túl is, amin már azt hinném, hogy nem lehetséges… El kell hinnem, hogy ez végre nem álom, hanem a valóság és velem történik! Évekig azt gondoltam, hogy nem érdemlem meg a törődést, figyelmet... Azt hittem, nekem csak annyi jár... Aztán megmutattad, hogy milyen az, amikor feltételek nélkül szeretnek. Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy szeretném, ha te benne lennél! Köszönöm babája! Ha tudnák, amit mi... Szeretlek! Most már tudom és ki merem mondani: Megérdemlem!”

– törtek fel a szavak Tóth Gabi szíve legmélyéről.

A csütörtök reggeli bejegyzésre többek mellett Abkorovits Róbert NLP Coach, Tóth Gabi életvezetési tanácsadója két szóval reagált:

„Na azért”

A mondás szerint egy kép többet mond ezer szónál. Gabi ezt a közös fotót mellékelte a bejegyzéséhez. A bejegyzéshez, mely bizony többet mond egy képnél...