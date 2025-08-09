Gyászol Tom Hanks

Gyászhír: elhunyt az Apollo 13 küldetés legendás űrhajósa, Jim Lovell. Mint ismert, a parancsnok egy katasztrofális helyzetből mentette meg társait, amikor a Holdra való utazás közben az űrhajó oxigéntartálya felrobbant, életveszélyes helyzetbe sodorva a háromtagú legénységet.

Az Apollo 11 csapata szállt először a Holdra, az Apollo 13 legénysége azonban sosem jutott el a célpontig (Fotó: Pexels)

A parancsnok lélekjelenléte azonban egy percre sem veszett el, négy napot töltöttek el az űrben lebegve, majd sikeresen visszajutottak a Földre. Jim Lovell hősies vezetése életet mentett, az eset örökre beleírta magát a történelembe. A köznyelv a űrhajósak tulajdonítja az űrhajózás egyik legismertebb mondatát: „Houston, van egy kis problémánk.”

A hihetetlen történetről film is készült, Tom Hanks főszereplésével. A film az űrhajós által írt, Lost Moon című könyvén alapul. Az Apollo 13 című film az 1970-es meghiúsult Holdra szállását és az űrhajó háromfős legénységének megmentését dolgozza fel. A dokudrámát a 68. Oscar-gálán kilenc kategóriában jelölték a díjra.

A legendás űrhajóst alakító Tom Hanks Instagram-oldalán emlékezik meg Jim Lovellról – írja a life.hu.

Így búcsúzott az űrhajóstól az Oscar-díjas színész: