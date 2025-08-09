RETRO RÁDIÓ

Gyászol Tom Hanks

Legendás mondat fűződik az elhunythoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 15:45
Tom Hanks Apollo 13. gyász űrhajós halálhír

Gyászhír: elhunyt az Apollo 13 küldetés legendás űrhajósa, Jim Lovell. Mint ismert, a parancsnok egy katasztrofális helyzetből mentette meg társait, amikor a Holdra való utazás közben az űrhajó oxigéntartálya felrobbant, életveszélyes helyzetbe sodorva a háromtagú legénységet.

holdraszállás, apollo 11
Az Apollo 11 csapata szállt először a Holdra, az Apollo 13 legénysége azonban sosem jutott el a célpontig (Fotó: Pexels)

A parancsnok lélekjelenléte azonban egy percre sem veszett el, négy napot töltöttek el az űrben lebegve, majd sikeresen visszajutottak a Földre. Jim Lovell hősies vezetése életet mentett, az eset örökre beleírta magát a történelembe. A köznyelv a űrhajósak tulajdonítja az űrhajózás egyik legismertebb mondatát: „Houston, van egy kis problémánk.”

A hihetetlen történetről film is készült, Tom Hanks főszereplésével. A film az űrhajós által írt, Lost Moon című könyvén alapul. Az Apollo 13 című film az 1970-es meghiúsult Holdra szállását és az űrhajó háromfős legénységének megmentését dolgozza fel. A dokudrámát a 68. Oscar-gálán kilenc kategóriában jelölték a díjra.

A legendás űrhajóst alakító Tom Hanks Instagram-oldalán emlékezik meg Jim Lovellról – írja a life.hu.

Így búcsúzott az űrhajóstól az Oscar-díjas színész:

Vannak emberek, akik mernek, álmodnak és akik olyan helyekre vezetnek, ahova sosem mentünk volna. Jim Lovell ilyen ember volt, messzebb ment és tovább maradt az űrben, mint akkor bárki más a bolygónkon. A Föld körüli és a Holdra megkísérelt utazásai nem a gazdagokról vagy a híres emberekről szóltak. Ezek a kihívások adják az élet üzemanyagát – és ki más lenne jobb ezekre az utazásokra, mint Jim Lovell. A telihold éjszakáján tovább utazik, a mennybe, a kozmoszba, a csillagokba. Isten segítsen neked ebben az utazásban, Jim Lovell.

 

