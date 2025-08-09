Gyászol Tom Hanks

Legendás mondat fűződik az elhunythoz.
Gyászhír: elhunyt az Apollo 13 küldetés legendás űrhajósa, Jim Lovell. Mint ismert, a parancsnok egy katasztrofális helyzetből mentette meg társait, amikor a Holdra való utazás közben az űrhajó oxigéntartálya felrobbant, életveszélyes helyzetbe sodorva a háromtagú legénységet.
A parancsnok lélekjelenléte azonban egy percre sem veszett el, négy napot töltöttek el az űrben lebegve, majd sikeresen visszajutottak a Földre. Jim Lovell hősies vezetése életet mentett, az eset örökre beleírta magát a történelembe. A köznyelv a űrhajósak tulajdonítja az űrhajózás egyik legismertebb mondatát: „Houston, van egy kis problémánk.”
A hihetetlen történetről film is készült, Tom Hanks főszereplésével. A film az űrhajós által írt, Lost Moon című könyvén alapul. Az Apollo 13 című film az 1970-es meghiúsult Holdra szállását és az űrhajó háromfős legénységének megmentését dolgozza fel. A dokudrámát a 68. Oscar-gálán kilenc kategóriában jelölték a díjra.
A legendás űrhajóst alakító Tom Hanks Instagram-oldalán emlékezik meg Jim Lovellról – írja a life.hu.
Így búcsúzott az űrhajóstól az Oscar-díjas színész:
Vannak emberek, akik mernek, álmodnak és akik olyan helyekre vezetnek, ahova sosem mentünk volna. Jim Lovell ilyen ember volt, messzebb ment és tovább maradt az űrben, mint akkor bárki más a bolygónkon. A Föld körüli és a Holdra megkísérelt utazásai nem a gazdagokról vagy a híres emberekről szóltak. Ezek a kihívások adják az élet üzemanyagát – és ki más lenne jobb ezekre az utazásokra, mint Jim Lovell. A telihold éjszakáján tovább utazik, a mennybe, a kozmoszba, a csillagokba. Isten segítsen neked ebben az utazásban, Jim Lovell.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.