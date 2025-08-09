Lesújtó hír érkezett: elhunyt az Apollo 13 hős űrhajósa

Az Apollo 13 küldetése legendás történet, amelyről film és készült. 1970-ben az űrhajó legénysége, Jim Lovell, Jack Swigert és Fred Haise a Hold felé vették az irányt, hogy ők lehessenek a harmadikok, akik elérték a Föld körül keringő égitestet. A küldetés azonban majdnem tragédiával végződött. Az űrhajó oxigén tartálya felrobbant, amely károkat okozott az elektromos és létfenntartó rendszerben.

Az Apollo 11 legénysége sikeresen eljutott a Holdra, Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin vezetésével Fotó: Roger-Viollet via AFP

Az űrhajósok négy napig keringtek a Hold körül, de nem a férfiak nem adták fel, Jim Lovell sikeresen visszajuttatta csapatát a Földre. Az űrhajós parancsnok lett volna az ötödik ember, aki a Holdra lép, de helyette úgy írta be magát a történelembe, mint a parancsnok, aki egy katasztrofális helyzetből mentette meg társait.

A NASA megemlékezése szerint az űrhajós legendás vezető volt, munkássága emberek millióit inspirálta.

Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy elhunyt James A. "Jim" Lovell, USN kapitány, tengerészgyalogos pilóta, űrhajós, vezér és űrfelfedező. Jim 97 éves volt.

Volt munkatársai dicsérték az asztronauta sikereit, személyiségét és képességeit. Jim Lovell emberek ezreinek változtatta meg az életét és az űrkutatásban is maradandó nyomot hagyott - írja a Daily Star.

Hihetetlenül büszkék vagyunk a lenyűgöző életére és sikeresek karrierjére, legendás vezető és az űrkutatás úttörője volt. Számunkra ő nagyapa és apa is volt, a családunk vezetője. Mindenekelőtt a hősünk volt. Hiányozni fog nekünk a szüntelen optimizmusa, humora és az a képessége, hogy mindenkivel el tudta hitetni, hogy bármire képesek vagyunk. Igazán különleges ember volt