Óriási a felháborodás: nem engedték be Jennifer Lopezt a luxusüzletbe

Kiderült, a biztonsági őr sok vásárlóval bunkón viselkedett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 15:00
Jennifer Lopez luxusmárka üzlet

Jennifer Lopez éppen világ körüli turnéját tölti, a világsztár Magyarországra is ellátogatott, a napokban pedig Isztambulban lépett fel a világhírű énekes. A török tartózkodása azonban nem ment zökkenőmentesen. Az énekesnő vásárolni akart, de a bevásárlóközpont ajtajánál elküldték. A biztonsági őr túl komolyan vette a munkáját, az internetes gyorsan lábra kelt a hír és több vásárló is megosztotta történetét a biztonsági őrrel kapcsolatban.

293A7180 Jennifer Lopez
A világsztár lenyűgöző koncertet adot Magyarországon Fotó: Szabolcs László

Az Istinye Park az egyik legismertebb bevásárlóközpont, a luxusmárkákban gazdag üzlet bejáratánál álló őr azonban nem enged be mindenkit az üzletbe. Az őr világsztárt is elküldte, az énekesnő azonban nem hagyta, hogy ez elrontsa a kedvét, egy másik üzletben költötte el inkább a pénzét.

Az eset felelevenítette sok más vásárló rossz emlékét. A life.hu szerint az üzlet Google-értékelésekben sok panasz található. A vásárlók sérelmezik a biztonsági őr viselkedését, amely szerintük nem méltó a luxusmárkához.

A biztonsági csapat tiszteletlen volt, ami határozottan nem illett egy ilyen felsőkategóriás márkához. Ahelyett, hogy kedvesek lennének a vásárlókhoz, kellemetlen és szinte ellenséges légkört teremtenek.

Aki betér ebbe a boltba, az rengeteg pénzt tervez elkölteni. A költekezés mennyiségéhez a kiszolgálás minőségének is meg kéne felelnie. A vásárlók szerint az eladók kedvesek voltak, de a biztonsági szolgálat barátságtalanul viszonyult mindenkihez.

A hozzáállásuk durva és barátságtalan volt, gyanakvással kezelték a vásárlókat, még azokat is, akik egyértelműen jelentős összeget szerettek volna elkölteni. Elfogadhatatlan, hogy egy luxusélményt az ajtóban tönkretegyenek.

 

