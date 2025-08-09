Óriási a felháborodás: nem engedték be Jennifer Lopezt a luxusüzletbe

Jennifer Lopez éppen világ körüli turnéját tölti, a világsztár Magyarországra is ellátogatott, a napokban pedig Isztambulban lépett fel a világhírű énekes. A török tartózkodása azonban nem ment zökkenőmentesen. Az énekesnő vásárolni akart, de a bevásárlóközpont ajtajánál elküldték. A biztonsági őr túl komolyan vette a munkáját, az internetes gyorsan lábra kelt a hír és több vásárló is megosztotta történetét a biztonsági őrrel kapcsolatban.

A világsztár lenyűgöző koncertet adot Magyarországon Fotó: Szabolcs László

Az Istinye Park az egyik legismertebb bevásárlóközpont, a luxusmárkákban gazdag üzlet bejáratánál álló őr azonban nem enged be mindenkit az üzletbe. Az őr világsztárt is elküldte, az énekesnő azonban nem hagyta, hogy ez elrontsa a kedvét, egy másik üzletben költötte el inkább a pénzét.

Az eset felelevenítette sok más vásárló rossz emlékét. A life.hu szerint az üzlet Google-értékelésekben sok panasz található. A vásárlók sérelmezik a biztonsági őr viselkedését, amely szerintük nem méltó a luxusmárkához.

A biztonsági csapat tiszteletlen volt, ami határozottan nem illett egy ilyen felsőkategóriás márkához. Ahelyett, hogy kedvesek lennének a vásárlókhoz, kellemetlen és szinte ellenséges légkört teremtenek.

Aki betér ebbe a boltba, az rengeteg pénzt tervez elkölteni. A költekezés mennyiségéhez a kiszolgálás minőségének is meg kéne felelnie. A vásárlók szerint az eladók kedvesek voltak, de a biztonsági szolgálat barátságtalanul viszonyult mindenkihez.