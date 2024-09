Hatalmas átalakulások voltak a Sztárban Sztár All Stars első két adásában - Galéria

24 jól ismert versenyző mutatkozott be múlt hétvégén a Sztárban Sztár All Stars című műsorban. Szombaton és vasárnap is fergeteges produkciókat láthattunk, s olyan átalakulásokat, amelyek többségénél még az állunk is leesett.

Csodálatos átalakulásokat láthattunk a Sztárban Sztár All Stars első két adásában (Fotó: Metropol)

Mindenki arra törekedett, hogy elnyerje a zsűri és legfőképp a közönség tetszését, ám sajnos – ahogyan az lenni szokott –, néhányuknak búcsúzniuk kellett a műsortól. Az első két adásban rögtön nyolc embernek kellett távoznia, de minden kieső méltóságteljesen köszönt el a közönségtől, a versenyben maradt szereplőktől, a zsűritől és a műsortól.

A Sztárban Sztár All Stars legnagyobb meglepetései

Meglepetésből nem volt hiány, hiszen sokan úgy átalakultak, hogy amikor elindult a produkciójuk, hirtelen nem is lehetett volna tudni, ki áll a színpadon, ha a képernyő aljára nincs kiírva a nevük. Most összeszedtük, kik azok, akik a legnagyobb átalakulásokat produkálták a hétvégén.