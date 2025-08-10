Kisbabájával a kezében mosolyog Szandi: „Büszke édesanyja vagyok”

Szívmelengető képeket posztolt Szandi az Instagram-oldalán. Az énekesnő különleges napot ünnepel, ma van középső gyermeke, Domonkos születésnapja. Az édesanya gyermekei már mind felnőttek, lánya férjhez ment, legfiatalabb fia, Csaba márciusban lett 19 éves, míg Domonkos augusztus 10-én ünnepli a 23-ik születésnapját.

Az énekesnő megható posztot tett közzé nagyobbik fia születésnapján (Fotó: Máthé Zoltán)

A háromgyermekes édesanya nem is lehetne büszkébb. A kétszeres eMeRTon-díjas magyar énekesnő kedves szavakkal dicséri Domonkos fia személyiségét.

Büszke édesanyja vagyok egy ma 23. születésnapját ünneplő felnőtt férfinak! Határozott jellem, céltudatosság, nyitottsággal egybekötött elvhűség, filozofikus gondolkodás, erős karakter… ezek a szavak jutnak eszembe, amikor a nagyfiamra, Domonkosra gondolok.

Az édesanya a képeken megmutatja, mennyit is nőtt gyermeke. Azzal az érzéssel előbb-utóbb szinte minden szülő szembesül, hogy gyerekeiből egy pillanat alatt felnőtt lett, de hogy hova tűnt a köztes idő, az nagy kérdés. Szandi is hasonlóképpen érezhet, egykori pici babájából 23 éves felnőtt férfi lett.

Szandi alig pár éve könnyen karjaiban tudta tartani középső gyermekét, de ahogyan a kép is mutatja, ma már nehéz lenne Domonkost úgy babusgatni, mint amikor még kicsi volt. Szandi jókívánságokkal zárta posztját.