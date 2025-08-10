Kisbabájával a kezében mosolyog Szandi: „Büszke édesanyja vagyok”

Minden oka megvan az énekesnőnek az ünneplésre.
Szívmelengető képeket posztolt Szandi az Instagram-oldalán. Az énekesnő különleges napot ünnepel, ma van középső gyermeke, Domonkos születésnapja. Az édesanya gyermekei már mind felnőttek, lánya férjhez ment, legfiatalabb fia, Csaba márciusban lett 19 éves, míg Domonkos augusztus 10-én ünnepli a 23-ik születésnapját.
A háromgyermekes édesanya nem is lehetne büszkébb. A kétszeres eMeRTon-díjas magyar énekesnő kedves szavakkal dicséri Domonkos fia személyiségét.
Büszke édesanyja vagyok egy ma 23. születésnapját ünneplő felnőtt férfinak! Határozott jellem, céltudatosság, nyitottsággal egybekötött elvhűség, filozofikus gondolkodás, erős karakter… ezek a szavak jutnak eszembe, amikor a nagyfiamra, Domonkosra gondolok.
Az édesanya a képeken megmutatja, mennyit is nőtt gyermeke. Azzal az érzéssel előbb-utóbb szinte minden szülő szembesül, hogy gyerekeiből egy pillanat alatt felnőtt lett, de hogy hova tűnt a köztes idő, az nagy kérdés. Szandi is hasonlóképpen érezhet, egykori pici babájából 23 éves felnőtt férfi lett.
Szandi alig pár éve könnyen karjaiban tudta tartani középső gyermekét, de ahogyan a kép is mutatja, ma már nehéz lenne Domonkost úgy babusgatni, mint amikor még kicsi volt. Szandi jókívánságokkal zárta posztját.
Isten éltessen sokáig! Menj tovább azon az úton, amin most haladsz, és váltsd valóra minden álmodat!
