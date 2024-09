Itt a nagy Sztárban sztár All Stars kvíz!

Most hétvégén indul el a TV2 képernyőjén a Sztárban sztár All Stars! A jubileumi, tizedik évadra egy olyan formációval örvendezteti meg a csatorna a tévénézőket, amely minden korábbi szériánál izgalmasabb lesz: az előző kilenc évad legjobb versenyzői érkeznek vissza a színpadra, s most kiderül, hogy a jók közül ki a legjobb. Az első hétvégén rögtön két adással kezd a műsor – így akik otthon töltik az estéket, garantáltan nagyot fognak bulizni.

2024. szeptember 7-én startol el a Sztárban sztár All Stars! (Fotó: TV2)

Ki lesz a Sztárban sztár All Stars győztese?

Erre a kérdésre minden bizonnyal egyelőre nem fogjuk tudni a választ, de más kérdéseket már megválaszolt a csatorna. Kvízünkből megtudhatod, hogy te mennyire vagy naprakész a Sztárban sztár All Stars műsorával!