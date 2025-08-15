Schmuck Andor temetése: megérkeztek az első képek

Július 14-én derült ki a sokakat megrendítő, szomorú hír, hogy hosszan tartó betegség után, 54 éves korában elhunyt a közkedvelt közéleti szereplő és politikus, Schmuck Andor. Rengetegen gyászolják őt, sokaknak fog hiányozni. A Bors írja, hogy ma tartják a Fiumei úti sírkertben a búcsúztatását, amiről most megérkeztek az első felvételek.

Schmuck Andor / Fotó: mw bulvár

Ahogy a Bors is megírta, Schmuck Andornak hatalmas baráti társasága volt, akik elvileg mind ott lesznek a végső nyugalomra helyezés pillanataiban. Már meg is jelentek a nagyobbnál nagyobb nevek, hogy leróják tiszteletüket a híresség temetésén – a szertartás 14 órakor veszi kezdetét, már megkaptuk az első képeket:

Fotó: Bors