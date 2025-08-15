RETRO RÁDIÓ

Schmuck Andor temetése: megérkeztek az első képek

Búcsúznak a közkedvelt Schmuck Andortól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 14:00
Módosítva: 2025.08.15. 15:00
Schmuck Andor temetés búcsú

Július 14-én derült ki a sokakat megrendítő, szomorú hír, hogy hosszan tartó betegség után, 54 éves korában elhunyt a közkedvelt közéleti szereplő és politikus, Schmuck Andor. Rengetegen gyászolják őt, sokaknak fog hiányozni. A Bors írja, hogy ma tartják a Fiumei úti sírkertben a búcsúztatását, amiről most megérkeztek az első felvételek.

2561434_20200903SchmuckAndor50szulinapja31MGRP-e1605535587956
Schmuck Andor / Fotó: mw bulvár

Ahogy a Bors is megírta, Schmuck Andornak hatalmas baráti társasága volt, akik elvileg mind ott lesznek a végső nyugalomra helyezés pillanataiban. Már meg is jelentek a nagyobbnál nagyobb nevek, hogy leróják tiszteletüket a híresség temetésén – a szertartás 14 órakor veszi kezdetét, már megkaptuk az első képeket:

Fotó: Bors
Fotó: Bors

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu