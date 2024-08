Gigantikus bejelentést tett a TV2, mindenki ledöbbent

Augusztus utolsó napjaiba érve sorra jelenti be a TV2, hogy mely nagy sikerű műsoraival tér vissza majd a nézők nappalijába immáron nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is. Kiderült ugyanis, hogy szeptember 7-től újra indul a Sztárban Sztár, méghozzá egy All Stars évaddal, ahol az előző évadok legjobbjai, összesen 24-en csapnak össze a legsokoldalúbb előadó címért Tilla műsorvezetésével. De akkor lássuk is a 2024-es osztályt, miután a zsűri tagjait a médium már korábban bejelentette:

A zsűri tagjai már korábban kiderültek / Fotó: TV2

Női előadók közül ott lesz Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra (az egyetlen női nyertes), Völgyesi Gabi, Sári Évi (aki többek között Vikidál Gyulaként bűvölte el a TV előtt ülőket), Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, aki jelenlegi egyik vetélytársát, Tóth Gabit is alakította a 8. szezonban. De minden bizonnyal nagy szenzáció lesz a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is – írja a Tények.

Fotó: Tények

Szintén örömmel vállalta újra a szereplést a 2. évad nyertese, Pál Dénes, illetve Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám (a 7. szezon győztese), Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián (aki például egy zseniális Csepregi Éva produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra), illetve Péter Srámek és "Trap kapitány" is.

Az új évadban teljesen új szabályok is érvényesülnek majd, így soha nem látott izgalmak várhatóak, mivel a sztárok ezúttal párbaj-szituációkban mutathatják meg, ki mennyire briliáns átváltozó művész.

Sztárban Sztár All Stars online riportere a Mokka műsorvezetője és a TV2 Klub nagykövete, Szabó Zsófi lesz, aki az élő show-k alatt rengeteg izgalmas interjút készít majd a zsűrivel, a versenyzőkkel és Tillával is. Illetve általa betekintést nyerhetnek a nézők a kulisszák mögé is. Érdemes lesz tehát az adások ideje alatt a tv2play.hu-ra is ellátogatni.

Sztárban sztár All Stars premier hétvége szeptember 7-én és 8-án a TV2-n!