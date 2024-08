Tájékoztatta az orvos: elsírta magát az ultrahangvizsgálaton a TV2 várandós sztárja

Sebestyén Katja még áprilisban elsőként a Borsnak újságolta el, hogy ismét babát vár, hamarosan már négyszeres anyuka lesz.

Sebestyén Katja október elejére van kiírva – Fotó: Sulyok László

Katjával nagyot fordult a világ a Sztárban sztár leszek! első évadát követően, ugyanis 2021-ben hivatalosan is elvált a férjétől, akivel 16 évig élt házasságban, és akit két gyermekkel ajándékozott meg. Az énekesnő végül egy nagyon jó barátjában, Petiben lelt igazi lelki társra, szerelmük pedig annyira tartósnak bizonyult, hogy 2021 nyarán, mindössze 3 hónappal a válása után feleségül ment hozzá, 2022 február elején pedig világra jött szemük fénye, Patrícia.

Nos, mivel családjuk hamarosan újra bővül, állandó vendége a kismama az orvosi vizsgálatoknak, hogy megbizonyosodjon róla: kisfia egészséges és megfelelően fejlődik. Katja csütörtökön belépett várandóssága 33. hetébe, az újabb vizsgálaton pedig az is kiderült, hogy vélhetően egy óriás bébit hord a szíve alatt. A kis csöppség ugyanis már most 2,5 kilós az ultrahang alapján!

Sebestyén Katja először látta a kisfia arcát

Az orvosnál volt egy olyan momentum, amikor Katja nem bírta tovább visszatartani a könnyeit, és szabályosan elbőgte magát.

„Eddig egy olyan vizsgálat sem volt, amin láthattam volna a pici arcát. Valahogy mindig takarásban maradt, hogy milyen a kis szája és a szeme. Most azonban megmutatta magát, vége láthattam az arcát. Hát nem tagadom, én elbőgtem magam, ha ciki, ha nem, olyan megható volt. Ilyenkor még nem annyira lehet látni, melyikünkre hasonlít jobban, de Patrícia lányom fejformája az apjáéra hasonlít” – mesélte lelkesen az énekesnő, aki azt is elárulta: komoly félelme volt, hogy a negyedik bébi farfekvéses lesz, de végül ez az aggodalma is szertefoszlott.

„Szerdán a védőnőnél még nem fordult be, kicsit aggódtam is, hogy farfekvéses lesz. Erre szerda éjjel nagyon elkezdett mocorogni, aludni is alig tudtam, a csütörtöki ultrahangon pedig már be volt fordulva. Most két verzió lehetséges, vagy tényleg nagyon nagy baba lesz, vagy előbb jön a világra a kiírtnál, ami október eleje”

– ecsetelte a Metropolnak Katja.