„Terhes vagyok, ami egyfelől jó hír, másfelől tiszta pánik” – 42 évesen negyedik gyermekét várja a TV2 sztárja

Sebestyén Katja túl van az első trimeszteren, a terhessége szerencsére eseménytelenül zajlik még annak ellenére is, hogy mindössze két hete tudta meg, hogy egyáltalán babát vár…

Sebestyén Katja nem tudta, hogy jön a negyedik gyerek. (Fotó: TV2)

Sebestyén Katjanak semmilyen tünete nem volt

Az énekesnő a TV2 Mokka, csütörtök reggeli adásában mesélt a vele történtekről:

Az elején semmi jele nem volt annak, hogy állapotos vagyok

– mondta a TV2 Mokka kameráinak csütörtök reggel az énekesnő. „A női dolgok elmúltak, az már gyanús volt, de több terhességi tesztet is csináltam, de mindegyik negatív volt. Mondtam is a páromnak: Peti, 42 éves vagyok és klimaxolok! Elkezdtem egy kicsit hízni is, de azt is betudtam a változó kornak….

Aztán három héttel ezelőtt reggel az ébredés után azonnal a mellékhelyiségbe kellett rohannom és minden kijött a gyomromból.

Na mondom, ez biztosan nem lehet klimax, a kebleim is feszülni kezdtek, gondoltam csak veszek még egy tesztet… Az már pozitív volt” — mondta Katja, aki hozzá tette:

Az orvos megállapította, hogy 12 hetes terhes vagyok, ami egyfelől jó hír volt, másfelől tiszta pánik, hiszen a várandósság első tizenkét hetében rengeteg vizsgálatot kell elvégezni, nekem pedig mindenre maradt másfél hetem.

Nem készültek rá

Az énekesnőnek nem egyszerű a dolga, hiszen a családjával épp egy házfelújítás kellős közepén tartanak. A tiszacsegei otthonuk falai tégláig vannak leverve, a munkások egymás kezébe adják a kulcsot, de a tehetséges énekesnő kedvét semmi sem szegheti. Még szép! Hiszen ő maga is részt vesz a munkálatokban, mert kiválóan tud például burkolni. A fürdőszobájukat például a saját kezével hozza majd rendbe. A munkálatok közben készített interjút a hírességgel a TV2 stábja, akiknek Katja elárulta azt is, hogy milyen nemű lesz a negyedik baba:

A vizsgálatok megállapították, hogy kisfiam lesz!

— büszkélkedett az énekesnő.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg: