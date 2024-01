„Nem védekezünk a férjemmel” – intim vallomást tett a TV2 sztárja

Nem védekezünk a férjemmel, ennyit elárulhatok! Úgy vagyok vele, hogy ha jönni akar az újabb kis csoda, akkor jöjjön. Ám ami a fogyást illeti, az nem sikerült, sőt! Az az igazság, hogy nagyon jól főzök, az evés ráadásul nálunk mindig egy közösségi élmény, nem beszélve az ünnepekről. Zabáltam, na! Ráadásul valahogy nem is indul be a fogyás, pedig most, hogy egyedül vagyok otthon, éheztetem magam. Csak nem akar a mérleg kevesebbet mutatni száz kilónál, amit nagyon sajnálok, sőt, vannak olyan napok, amikor száztíz kiló is vagyok, mert megköti a testem a vizet. Lényeg a lényeg, hogy korábban a testsúlyomhoz kötöttem az újabb babát, most elengedtem ezt a kérdést. Természetesen az életkoromat is figyelembe kell venni, hiszen hamarosan negyvenkét éves leszek, és korábban is arra figyelmeztettek az orvosok, hogy nehezen fogok teherbe esni. Meglátjuk, mit hoz az idei év