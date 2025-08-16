Új fejezet kezdődik Freddie életében: ovival és Sztárban Sztárral robban be a szeptember

Az énekes életében hatalmas változás következik be szeptembertől, hiszen immár mindkét gyermeke óvodás lesz. Freddie számára nem csak ez hoz nagy változásokat, hanem a Sztárban Sztár All Stars új évada is.
Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddie számára az idei ősz igazi mérföldkő lesz. Miközben a családi életében új korszak kezdődik, a Sztárban Sztár All Stars következő évadának versenyzőjeként is komoly feladatok várnak rá.
Freddie családja számára a szeptember különleges időszakot tartogat: második gyermeke, Ármin is óvodás lesz, csatlakozva nővéréhez, Lénához.
Ez óriási változás, mert négy év után először tapasztaljuk meg, milyen az, amikor szabad délelőttünk van
– meséli nevetve Freddie, aki szerint ez nemcsak több energiát, hanem még jobb szülői jelenlétet is eredményez majd. Freddie felesége Dóri és ő úgy érzik, a gyerekek egymás mellett könnyebben veszik majd az új közeg kihívásait, hiszen Léna segíthet öccsének a beilleszkedésben. „Már többször voltunk együtt az oviban, segítettünk füvet nyírni, locsolni, így Ármin számára sem lesz teljesen idegen a hely” – teszi hozzá.
Fehérvári Gábor Alfréd gyerekeinek kapcsolata azonban cseppet sem unalmas:
Túl jól kijönnek egymással, ami azt jelenti, hogy a legrosszabbat hozzák ki egymásból – de persze a legjobb értelemben
– nevet Freddie. Amikor együtt vannak, hajlamosak belelovalni egymást a zsiványságba, külön viszont igazi angyalok.
A magánéleti változások mellett szakmailag is izgalmas hónapok várnak rá. Freddie a Sztárban Sztár All Stars 2025 szeptember 7-én induló műsorának versenyzőjeként tér vissza a színpadra.
Nem a verseny része foglalkoztat, hiszen mindenki tud énekelni. Sokkal inkább az a célom, hogy élvezzem és szórakoztassak
– mondja. Szerinte a legnagyobb kihívás az átalakulás: elengedni a görcsösséget, nem a tökéletességre törekedni, hanem átvenni az eredeti előadó mozgását, manírjait és hangszínét.
Különösen a női előadók megformálása jelent számára próbát.
Emlékszem, amikor Zséda voltam, borzasztó kellemetlenül éreztem magam, de a közönség értékelte az igyekezetet
– meséli. Idén sem lesz könnyebb, de már tudja, hogy a felszabadult, őszinte előadás az, ami igazán megérinti a nézőket.
Így az idei ősz Freddie számára nemcsak az új műsorban, hanem otthon is egy új, izgalmas fejezet kezdetét jelenti.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.