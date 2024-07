Kiderült: valójában ezért tűnt el Freddie

Freddie, azaz Fehérvári Gábor Alfréd az elmúlt időszakban eltűnt a nyilvánosság szeme elől, egész pontosan szakmai bejegyzéseiből volt kevesebb Facebook- és Instagram-oldalain.

Valamire nagyon készül

Az énekes idén a Petőfi Zenei Díjak közül nem mást, mint az év férfi előadója díjat zsebelhette be, nem csoda hát, hogy rengeteg munkája van. Freddie tíz évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, de ez alatt annyi fordulat volt az életében, hogy ő maga is alig hiszi el. Mint azt korábban a Borsnak adott interjújában elárulta, viszontagságosnak érezte, de minden egyes lépés és tapasztalás szükséges volt ahhoz, hogy azzá az emberré váljon, aki ma is. Több mint egy évvel ezelőtt kávézót is nyitott a Dunakanyarban, így a színpad mellett még kevesebb szabad ideje maradt. Legfrissebb bejegyzésében azt írja, húzós időszakon van túl, de nem hiába, hiszen nagy tervei vannak, bár erről sejtelmesen fogalmazott:

„Egészen elképesztő szintjeit élem, éljük meg a kimerültségnek. Ne haragudjatok, hogy az elmúlt időszakban kevesebb zenei vonatkozású poszt volt, egyszerűen többször előfordult, hogy a kocsiba beszállva tudatosult bennem, hogy nem csináltunk képet.”

Nekem most ez a valóság. Mindenhol igyekszem a legtöbbet, a legjobbat nyújtani, de van, hogy meghaladja a teherbíró képességem. Azt hiszem, hogy ez rendben is van, és el kell fogadni, mindenkinek vannak fizikai határai. Bár nem betegedtem le, de érzem, hogy jó ideje ezen a határon táncolok.

„Óriási a különbség, ha valaki létezik, de nem látszódik, vagy ha valaki egyébként nem létezik, de mindenhol látszódik, láttatja magát. Szeretném, ha tudnátok, hogy létezem, azért, mert nem rólam szólnak a dolgok, még tevékenykedünk és terveink is vannak, nem is kevés, nem is kicsik!”

Igyekszem többet posztolni. Becsszó!

– tette hozzá.