Freddie: „Megyek előre, akkor is, ha visszahúznak”

Freddie nem csak a hangok embere, rengetegszer fejti ki hosszan a véleményét egy adott témában saját közösségi oldalán.

Freddie a napokban ünnepelte 35. születésnapját, még mindig folyamatosan a fejlődésre koncentrál (Fotó: Szabolcs László)

Freddie mérföldkőhöz érkezett

Fehérvári Gábor Alfréd mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az emberek lelkét is megérintse és ez nem kizárólag a zenéjére vonatkozik. Legfrissebb bejegyzésében például a 35. születésnapjáról osztott meg fotókat, amelyek alatt elárulta, hogy egyáltalán nincs baja ezzel a számmal, nem elégedetlen, de sok olyan dolog van, amin szeretne változtatni.

Nem tetszik, ahogy rohan, miközben úgy érzem sokszor, hogy helyben futok. Erőfeszítéstől erőfeszítésig haladok, haladnék, de mintha nem fogyna az út. Mindig összeszedem magam és annyi erőm mindig van, hogy a következő falig eljussak, az előzőt fogcsikorgatva, de áttörve

– kezdi Freddie, aki hozzátette, hogy biztos abban, hogy a küzdelem, a küszködés az ember fejlődése céljából elengedhetetlen, miközben szeretne hinni abban, hogy neki is van ráhatása erre. „Ha törvényszerű is a megpróbáltatások sora, ha figyelek magamra, fejlődni szeretnék folyamatosan, meglelem ami hiányzik a könnyedséghez, az érvényesüléshez. Szinte minden tervem megvan erre az életre, és szeretném végre azt érezni, hogy foganatjai is vannak a tetteimnek, döntéseimnek, és végre nem csak megnehezítem a saját magam dolgát az elveimmel.”

Az énekes bejegyzése végén úgy fogalmazott:

Az nem tetszik, amit az előzetes terveimhez képest terveztem erre a pontra. Az nem tetszik, úgyhogy dolgozom tovább és ha van fal, ha nincs megyek előre, akkor is ha visszahúznak, akkor is ha nehéz, akkor is ha fáj, mert tudom, hogy amit terveztem az ott van. Ott van, csak el kell érnem.

Freddie egyébként korábban többször is hangsúlyozta már, hogy a zene a világot jelenti számára és nem titkolt célja, hogy ezzel úgymond “sebtapasz” lehessen az emberek lelkében. Borsnak adott interjújában korábban mesélt „Lélekbúvár” című koncertsorozatáról, amelynek gondolata néhány évvel ezelőtt született meg a fejében és a mai zenei trendekkel, illetve világnézetekkel szemben hivatott egy ellenpólust létrehozni. Mivel ő maga is sok kamaszkori lelki csalódást, bánatot és dühöt dolgozott fel a zene által, ezért meggyőződése, hogy nincs annál magasztosabb dolog, mint amikor valakinek az ő dalai jelentenek gyógyírt.