Freddie: „Én nem tudom megjátszani magam”

Freddie húsz állomásos, országos koncertkörútra indul, amely hagyományosnak kicsit sem nevezhető. A Lélekbúvár gondolata néhány évvel ezelőtt született meg a fejében, és a mai zenei trendekkel, illetve világnézetekkel szemben hivatott egy ellenpólust létrehozni.

Freddie nem vágyik csillogásra, számára fontosabb a szabadság (Fotó: Szabolcs László)

Nem a tapsvihar a kitűzött cél

„Általánosságban véve elmondható, hogy rohanós mindennapokat élünk, nem tudunk elmélyedni igazán semmiben. A mai slágerek sok esetben elfedik a lényeget, ahelyett, hogy megoldást kínálnának a problémákra. Ez pedig nem Pharrell ‘Happy’ című dala. Azt gondolom, hogy a zenének sokkal fontosabb szerepe is van, mint a szórakoztatás: például az, hogy megengedjük magunknak, hogyha valami nem esik jól, akkor azt a zenén keresztül megéljük. Ha szembesülünk velük, akkor a fájdalmak igenis oldódnak. A zenének gyógyító ereje van, és nem én vagyok az első, aki ezt felismeri” – kezdi Freddie.

Az énekes vallja, az a célja a zenével, hogy “sebtapasz” lehessen. Mivel ő maga is sok kamaszkori lelki csalódást, bánatot és dühöt dolgozott fel a zene által, ezért meggyőződése, hogy nincs annál magasztosabb dolog, mint amikor valakinek az ő dalai jelentenek gyógyírt. „A Lélekbúvár tulajdonképpen ennek a leképzése, ahol a saját dalok mellett olyan számokat is eljátszunk, amik számomra is nagyon sokat jelentenek és nekem is segítettek annak idején a problémakezelésemben és azok megoldásában.”

A zene energia, és működik. Ez a koncertturné nem arról szól, hogy feltétlenül folyamatos tapsolást csikarjon ki a közönségből, hanem arról, hogy engedjük elveszni őket a dalokban. Ez egy másfajta jelenlétet igényel, mint egy klasszikus fesztivál, vagy egy városi rendezvény.

Freddie szerint jó dolog elfogadni azt, hogy a traumáinkkal válunk azzá, akik vagyunk, de ezeket fel kell dolgozni és együtt, a zene révén ez sokkal könnyebb.

Behúz és egy másik világot hoz létre

A zenész szerint az emberek valódi figyelménél manapság nincs értékesebb. „Nemrég Cegléden történt, hogy a koncertünk végeztével a közönség minden tagjával vagy közös képet csináltunk, vagy kezet fogtunk; akadt olyan, aki csak annyit mondott, hogy nem számított semmire, de hálásan köszöni az élményt.” Freddie bevallotta, nem vágyik a csillogásra, mint mondja, arra törekszik, hogy soha ne kelljen olyat csinálnia, amihez nincs kedve, mert számára a szabadság a legfontosabb. „Nem vagyok most teljesen szabad, de efelé tartok. A lélekbúvár vagyok igazán én. Minden más csak egy velejárója annak, hogy énekes vagyok.

Nekem nem fontos, hogy folyamatosan rólam beszéljenek és mindenhol szerepeltessenek. Ha nem tudok azonosulni egy feladattal, akkor azt nem vállalom el. Én nem tudom megjátszani magam.

Freddie a turné mellett fagyizója újranyitását is tervezi

Az énekes tavaly megnyitott fagyizóját elöntötte a szeptemberi dunai árvíz, de amennyire lehetett, mentették, amit lehetett.

A víz kivonult a fagyizóból, ezt követően egy 7-10 napos szárítási és párátlanítási folyamat vette kezdetét, ami a múlt héten ért véget. Jelenleg az eszközök bekötése van még hátra, de nem sietünk, alkalmazkodunk az időjáráshoz.

„Az újranyitást a hétre tervezzük, már őszi kínálattal: kevés fagyival, forró csokikkal, kávékkal, almás pitével és rétesekkel. A károkat nehéz definiálni, mert ha onnan nézzük, hogy mennyi önzetlen segítséget kaptam az emberektől, akkor azt kell mondjam, nullához közeli a veszteség. De nyilván az egy hónapos bevételkieséssel, illetve azzal, hogy rajtam maradnak a termékek és lejárnak, azzal nem lehet mit kezdeni, el kell fogadni.”