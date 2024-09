Ilyen állapotban van Freddie kávézója az árvíz után

Ez a néhány képből álló montázs 48 óra leforgása alatt készült. Egészen hihetetlen sebességgel emelkedett a vízszint, természetesen az üzletbe is betört. Ma reggelre a víz azonban ki is vonult, ami pedig lehetőséget teremt a mielőbbi takarításra és fertőtlenítésre, valamint jó idő esetén, az esetleges újranyitás tervezésére. A szellőztetést, szárítást el is kezdtük… Minden érintettnek kitartást kívánunk a rendrakáshoz!