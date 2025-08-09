Szürreális: Kim Kardasian kidíszítette kisfia fogait

Megjött a fogtündér a Kardashian házhoz is, Kim Kardashian imádni való képeke osztott meg kisgyermekei kihullott fogairól. A gyerekek abban a korban vannak, amikor lassan kihullanak a tejfogaik. Ilyenkor a fogtündér kis ajándékokkal lepi meg a gyerekeket. A sztár egyik döntését hevesen kritizálják a fogorvosok.

A nagy családban sok a gyerek, ezért sokat dolgozik a fogtündér is Fotó: Profimedia / hot! magazin

Az Instagram-oldalon megosztott képeken a gyerekek mosolyogva mutatják a kamerának, hogy hiányzik az első foguk. Az édesanyjuk pedig úgy döntött, ha már el kell búcsúzni a tejfogaktól, akkor előtte ki lehet azokat díszíteni.

Az egyik képen egy kisgyerek megmutatta a fogaira ragasztott köveket és Hello Kitty-s díszeket. A fogékszerek nagy népszerűségnek örvendenek, de felvetődik a kérdés, hogy nem káros-e a díszek a gyerekeknek?

Dr. Hanna Kinsella sztárfogorvos szerint a fogékszerek ritkán vezetnek problémához, de tapasztalatlan emberek ne ragasszanak maguktól ékszereket a fogukhoz.

A fogékszerek önmagukban nem veszélyesek, de számításba kell venni a ragasztóanyag használatát is, amely tapasztalatlan kézben problémához vezethet, ha a rossz helyre viszik fel, például az ajkakra vagy az ínyre.

Nem lehet tudni, a gyerekek meddig viselték a díszeket, de ekkor alaposabb fogmosásra van szükség, a baktériumok könnyebben elbújhatnak az ékszerek környékén.

A fogékszerek megnehezítik, hogy alaposan megtisztítsd a fogaidat, ideális helyet teremteve az ételnek és baktériumoknak, így előidézve a kilyukadást és a fogszuvasodást.

A fogakról való gondoskodással azonban ezek megelőzhetők. Dr. Hanna Kinsella maga is édesanya, szerint remek gondolta, hogy Kim Kardashian így hívja fel a figyelmet a fogak egészségére és a gyermekkori foghullás pillanataira - írja a Mirror.

A fotót a gyermek kidíszett fogairól ide kattintva tudod megtekinteni.