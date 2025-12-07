Súlyos baleset történt a Váci úton, nagy a baj
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személygépkocsi Budapest IV. kerületében, a Váci út és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél.
A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.
