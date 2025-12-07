RETRO RÁDIÓ

Súlyos baleset történt a Váci úton, nagy a baj

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 16:35
baleset ütközés katasztrófavédelem tűzoltó Újpest karambol

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személygépkocsi Budapest IV. kerületében, a Váci út és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
