Kiderült a titok: ezért jönnek a világ minden tájáról a páciensek Budapestre

Átrendeződött a fogászati turizmus, erősödött a főváros

A fogászati turizmus a pandémiás visszaesés után ismét élénkülőben van, és egyre többen keresik a főváros fogászatait. A magyar szolgáltatók nemcsak az ár-érték arány miatt versenyképesek, hanem azért is, mert a szaktudásuk és megbízhatóságuk nemzetközi viszonylatban is kimagasló.

Az Imperial Dental tapasztalatai szerint a páciensek egyre távolabbról, például a skandináv országokból, Kanadából, Brazíliából és Ausztráliából is előszeretettel jönnek Budapestre, és sokszor célirányosan keresik az altatásos, komplex beavatkozásokra specializált rendelőket.

A kedvező ár mellett a szaktudás a legnagyobb vonzerő

„A nagy érdeklődés elsősorban a kedvező árnak köszönhető, egy teljes szájrehabilitáció Magyarországon negyedébe kerül, mint Európa nyugati felén. Emellett fontos a bizalom, hiszen a beavatkozások jellemzően altatásban történnek, ezért oda utaznak szívesen a páciensek, ahol tudják, hogy jó kezekben vannak. A magyar fogász szakorvosok megítélése a szakmai felkészültség és az innovatív, betegközpontú szemlélet okán világszerte kedvező. Nagyon fontosak ezek az ajánlások, a praxisomban például több beteget kezeltem Gröndlandról vagy éppen Szardíniáról, ahol egy-egy elégedett páciens ajánlott minket ismerőseinek” – mondta Dr. Baráth Gábor

A dohányzás a legnagyobb ellenség, nemcsak a tüdőre nézve A kockázati tényezők: a droghasználat, valamint a fiatalok és a felnőttek körében még mindig jelen lévő dohányzás komoly károkat okozhat a fogíny és a fogak állapotában. Az orvosok óva intenek ezektől, mert súlyos ínysorvadáshoz, majd fogvesztéshez vezethet és számos súlyos, akár halálos betegséget okozhatnak.

Piaci trend: teret nyer a tudatosság

Az elmúlt években azért megfigyelhető, hogy a fiatalabb generációk sokkal tudatosabban viszonyulnak a szájápoláshoz és a megelőzéshez, mint korábban. A szájhigiéné szerepe megerősödött a mindennapi egészségfelfogásban, amit már a gyermekkorban elkezdődő prevenció is támogat a gyermekfogászati ellátásokkal és fogszabályozásokkal. Emiatt a fiatalabb generációk körében csökkent a fogszuvasodás és a fog elvesztésének előfordulása.