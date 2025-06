A magánsebészet fellegvára lett a Liv Duna Medical Center

A hazai magánegészségügyi szektor egyik kiemelkedő sebészeti központjává vált a Liv Duna Medical Center, ahol évente több száz műtétet végeznek a sebészek az emlődaganatoktól a sérvműtéteken át egészen a túlsúly kezelését célzó bariátriai beavatkozásokig, valamint a pajzsmirigy műtétekig. Korszerű technológiák, rövid várólisták és átfogó szakorvosi ellátás biztosítja a páciensek gyors felépülését az intézményben.

Liv Duna Medical Center: korszerű technológiák, rövid várólisták, átfogó szakorvosi ellátás (Fotó: Liv Duna Medical Center)

A budapesti Liv Duna Medical Center általános sebészeti osztálya évről évre bővülő műtéti palettával és egyre több beavatkozással járul hozzá a páciensek gyógyulásához. Az intézmény tavaly már 532 sikeres sebészeti műtétet végzett el. A korszerű felszereltség, a jól szervezett kivizsgálási rendszer és a multidiszciplináris orvosi háttér révén a műtétek gyorsan, magas szakmai színvonalon történnek.

„Míg az állami egészségügyben egyes sebészeti beavatkozások – például sérv- vagy epeműtétek – esetén egyes állami intézményekben akár 6-12 hónapos várólistákkal kell számolni, nálunk a műtétre a megelőző teljes kivizsgálással együtt 2-3 héten belül sor kerülhet”, hangsúlyozta dr. Csiszkó Adrienn, az intézmény sebész szakorvosa. Hozzátette: daganatos megbetegedések esetében onkológiailag kedvezőbb, ha minél hamarabb megtörténik a műtét, a magánkórházban gyorsabb beavatkozásra nyílik lehetőség.

Egyénre szabott sebészeti ellátás komplex szakorvosi háttérrel

A Liv Duna Medical Centerben a páciensek a szűrésektől a diagnosztikán át egészen a műtét utáni kontrollvizsgálatokig teljes körű orvosi támogatásban és utánkövetésben részesülnek. Az általános sebészeti ellátás mellett a társszakmák segítik a betegek gyógyulását, például belgyógyászati, endokrinológiai, kardiológiai, bőrgyógyászati és plasztikai sebészeti szakorvosi konzílium is elérhető. A nyolcfős sebészeti csapat munkáját húsz aneszteziológus és tapasztalt szakdolgozói stáb segíti. A beavatkozások szigorú higiéniai protokoll mellett zajlanak.

„Sebészetünk kiemelt területe az emlősebészet, ahol jó- és rosszindulatú elváltozások kezelése történik. Fontosnak tartjuk, hogy a betegeinket onkológiai szempontokat figyelembe véve minél gyorsabban megoperáljuk, ami a pszichés terhelést is csökkenti. Pácienseinket a kivizsgálástól kezdve a műtéti felkészítésen és a beavatkozáson át egészen az utógondozásig végigkísérjük a felépülés útján. A műtétek onkoplasztikai elveket követnek, azaz nagyon fontos az esztétikai helyreállítás: amellett, hogy gyógyítunk, szép eredményt is szeretnénk elérni. Az intézményben évente jelentős számú pajzsmirigyműtétet is végzünk például göbök, strúma vagy daganat miatt. Ezek esetében endokrinológiai utógondozás is biztosított a betegeink számára” – ismertette dr. Csiszkó Adrienn.