Spicces füge, Őrség zöld aranya, Mákvirág: íme az elmúlt évek Ország Tortája verseny győztesei

Mint egyetlen születésnap, úgy az ország születésnapja sem telhet el torta nélkül. Az Ország Tortája versenyt immár 18 éve rendezik meg, aminek a célja, hogy kiválasszák azt a süteményt, amit államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án felszolgálhatnak.

Az idei Ország Tortája a "DCJ Stílusgyakorlat" fantázianévre hallgat

140 éves a dobostorta

A 2025-ös évben a dobostorta a 140. születésnapját ünnepli, így várható volt, hogy idén e köré a tematika köré szerveződik majd a verseny. A dobostortát Dobos C. József valójában 141 évvel ezelőtt, 1884-ben alkotta meg, de a nagyközönség csak 1885-ben kóstolhatta meg először. A csokoládés vajkrémmel töltött piskótalapos, karamellizált cukorral borított édesség nagy sikert aratott idehaza és külföldön egyaránt. A híres pesti cukrászmester nevét viselő torta ma éppoly közkedvelt, mint annak idején, sőt bekerült a hungarikumok közé is.

Mivel minden évben valamilyen tematika köré szerveződik az Ország Tortája verseny, ezért adott volt, hogy idén a dobostorta legyen a kiindulási alap, ezt kellett újragondolni a cukrászoknak.

Az idei győztes a "DCJ Stílusgyakorlat" nevet kapta

A 2025-ös győztes tortát a gyulai Kézműves Cukrászda két cukrászmestere Balogh László és Kis Roland alkotta meg, a névválasztásnál pedig Dobos C. József előtt tisztelegtek.

Munkaigényes és aprólékos feladat elkészíteni az idei Ország Tortáját. Rengeteg eszköz, művelet és mozzanat szükséges ahhoz, hogy tökéletesen el lehessen készíteni. Szerintem minden cukrásznak feladta a leckét, ugyanis több rétegből áll és sok visszahűtést, felmelegítést igényelnek az egyes komponensek

– mondta Bint Dóra, a Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője a Kisalföldnek.

Az eredeti dobostortához híven maradt a csokoládés vajkrém, a mestercukrászok azonban ez esetben meggyel bolondították meg a tortát, és még egy kis meggypálinka is került bele, a grillázs pedig a torta tetejéről az aljára került, úgy hogy az alsó piskóta és a csokis vajkrém fogja közre. Augusztus 19-től már számos cukrászdában elérhető az idei Ország Tortája, érdemes egyszer kipróbálni. Hogy melyik cukrászdákban tudod megkóstolni, azt IDE kattintva megtudhatod.