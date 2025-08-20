Spicces füge, Őrség zöld aranya, Mákvirág: íme az elmúlt évek Ország Tortája verseny győztesei

Minden évben nagy várakozás övezi azt a tortaversenyt, amit a Magyar Cukrász Ipartestület hirdet államalapításunk ünnepe kapcsán. Az Ország Tortája versenyre rengeteg mestercukrász szokott benevezni végtelenül kreatív alkotásaikkal. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, de végül megszületett a döntés. A dobostorta újragondolt verzióját te is megkóstolhatod.
Mint egyetlen születésnap, úgy az ország születésnapja sem telhet el torta nélkül. Az Ország Tortája versenyt immár 18 éve rendezik meg, aminek a célja, hogy kiválasszák azt a süteményt, amit államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án felszolgálhatnak.
A 2025-ös évben a dobostorta a 140. születésnapját ünnepli, így várható volt, hogy idén e köré a tematika köré szerveződik majd a verseny. A dobostortát Dobos C. József valójában 141 évvel ezelőtt, 1884-ben alkotta meg, de a nagyközönség csak 1885-ben kóstolhatta meg először. A csokoládés vajkrémmel töltött piskótalapos, karamellizált cukorral borított édesség nagy sikert aratott idehaza és külföldön egyaránt. A híres pesti cukrászmester nevét viselő torta ma éppoly közkedvelt, mint annak idején, sőt bekerült a hungarikumok közé is.
Mivel minden évben valamilyen tematika köré szerveződik az Ország Tortája verseny, ezért adott volt, hogy idén a dobostorta legyen a kiindulási alap, ezt kellett újragondolni a cukrászoknak.
A 2025-ös győztes tortát a gyulai Kézműves Cukrászda két cukrászmestere Balogh László és Kis Roland alkotta meg, a névválasztásnál pedig Dobos C. József előtt tisztelegtek.
Munkaigényes és aprólékos feladat elkészíteni az idei Ország Tortáját. Rengeteg eszköz, művelet és mozzanat szükséges ahhoz, hogy tökéletesen el lehessen készíteni. Szerintem minden cukrásznak feladta a leckét, ugyanis több rétegből áll és sok visszahűtést, felmelegítést igényelnek az egyes komponensek
– mondta Bint Dóra, a Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője a Kisalföldnek.
Az eredeti dobostortához híven maradt a csokoládés vajkrém, a mestercukrászok azonban ez esetben meggyel bolondították meg a tortát, és még egy kis meggypálinka is került bele, a grillázs pedig a torta tetejéről az aljára került, úgy hogy az alsó piskóta és a csokis vajkrém fogja közre. Augusztus 19-től már számos cukrászdában elérhető az idei Ország Tortája, érdemes egyszer kipróbálni. Hogy melyik cukrászdákban tudod megkóstolni, azt IDE kattintva megtudhatod.
2007-ben, amikor először került megrendezésre a verseny egy madártej torta volt az első, amit az Ország Tortájának választottak. Később a mousse torták hódítottak, mostanában pedig a hagyományos elképzelés került előtérbe. A roppanós réteg már egy hosszabb ideje visszatérő elem, ettől az idei ország tortája sem tér el.
Sokak szerint a 2016-os győztes, az "Őrség zöld aranya" névre keresztelt édesség az abszolút befutó, aminek fő összetevője a tökmag és a fehér csoki. Ezen felül nagy sikert aratott a 2012-es máktorta sült szilva mousse-szal, a 2014-es rozmaringos szilvatorta, a 2023-as "spicces füge", vagy a tavalyi "Mákvirág" is. Szokás a hivatalos országtorta mellett egy cukormentes verziót is díjazni. Az alábbi galériánkban az elmúlt évek nyerteseire emlékezünk:
