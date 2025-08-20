RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Erre legyünk büszkék!

Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország 1025. születésnapját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 08:20
,,Augusztus 20-án Szent István királyunkat, államalapításunkat és nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük. A mai nap egyszerre szól a hagyományaink tiszteletéről, a magyar családok ünnepéről és közös jövőnk építéséről" – jelentkezett be augusztus 20-a reggel Szentkirályi Alexandra ünnepi köszöntőjével legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra: Erre legyünk büszkék! Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Töltsük meg ezt a napot büszkeséggel! Legyünk büszkék ezeréves hazánkra, függetlenségünkre, szabadságunkra, nemzeti nagyjainkra és érezzük jól magunkat az ünnepi programokon! Isten éltessen, Magyarország!

 

