,,Augusztus 20-án Szent István királyunkat, államalapításunkat és nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük. A mai nap egyszerre szól a hagyományaink tiszteletéről, a magyar családok ünnepéről és közös jövőnk építéséről" – jelentkezett be augusztus 20-a reggel Szentkirályi Alexandra ünnepi köszöntőjével legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra: Erre legyünk büszkék! Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra