Szentkirályi Alexandra: Erre legyünk büszkék!

Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország 1025. születésnapját.
,,Augusztus 20-án Szent István királyunkat, államalapításunkat és nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük. A mai nap egyszerre szól a hagyományaink tiszteletéről, a magyar családok ünnepéről és közös jövőnk építéséről" – jelentkezett be augusztus 20-a reggel Szentkirályi Alexandra ünnepi köszöntőjével legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
Töltsük meg ezt a napot büszkeséggel! Legyünk büszkék ezeréves hazánkra, függetlenségünkre, szabadságunkra, nemzeti nagyjainkra és érezzük jól magunkat az ünnepi programokon! Isten éltessen, Magyarország!
