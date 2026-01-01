A Tűz Ló éve 2026: Szegedi Erika szerint a sors az Oroszlánokat fogja a tenyerén hordozni

A kínai horoszkóp szerint 2026 a Tűz Ló éve lesz, ami hatalmas változásokat tartogat az emberiségnek. A kínaiak szerint csak február 17-én veszi kezdetét az esztendő, ám a hatása már most érezhető lesz. A főboszorkány szerint hosszú távon pozitív változások sora várható.

Az Oroszlánokat fogja 2026 a tenyerén hordozni (Fotó: Máté Kriszitán / mw bulvár)

Az idei év más lesz, mint a többi. A sors most kegyes lesz az emberekhez, mégis leginkább az Oroszlánokat fogja egész évben a tenyerén hordozni. Ők bármihez nyúlnak, az arannyá változik

– mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki anyagi és érzelmi stabilitást jósol a csillagjegy szülötteinek.

Nagy változásokat tartogat 2026

A holdhoroszkóp alapján készül Kínában a horoszkóp. A világ legnépesebb országának újéve még várat magára, mert csak február 17-én kezdődik, ám Európa főboszorkánya, Szegedi Erika szerint a hatása már érezhető lesz.

A Tűz Ló éve 2026. A ló a gyorsaságot, a szabadságvágyat és az erőt jelképezi, ami világszinten hatalmas és gyors változásokat hoz, míg a tűz átalakulást hordoz magában, és emiatt sokan ki kell, hogy lépjenek a komfortzónájukból

– folytatja Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy mindenkinek érdemes lesz felkészülnie a változásokra.

A főboszorkány felhívja az emberek figyelmét, hogy a nagy változások előtt először magukban kell rendet rakniuk.

Az idei év mindenki számára nagyon sok jót fog tartogatni, de a legnagyobb áttörést az Oroszlánok életében hozza meg. Ők 2026-ban bármihez nyúlnak, az arannyá változik. A karrierjük felfelé ível majd az év során. Lehetőségek tárháza vár majd rájuk, csak élniük kell vele. Anyagi helyzetük stabilizálódni fog, és a magányos Oroszlánokra az igaz szerelem is rátalál az idei évben, ami egészen a sírig elkíséri őket

– zárja a beszélgetést Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy az Oroszlánok számára a szerelem mellé gyermekáldás is társul. Végezetül hozzáteszi, hogy a többi jegy szülötteinek sem szabad búslakodnia, mert az idei esztendő számukra is nagyon sok jót tartogat.