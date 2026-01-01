Mi történik, ha valaki elhunyt a repülőgépen? Szakértők válaszolnak a kellemetlen kérdésre

Ha elhunyt a repülőgépen egy utas, az bizony több szempontból is kellemetlen. Bár a "jelenség" nem gyakori, azonban még így is előfordulnak olyan esetek, amikor bekövetkezik a legrosszabb, távol a földtől, a levegőben.

Nem egyszerű kezelni, ha valaki elhunyt a repülőgépen Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Elhunyt a repülőgépen - mi a teendő ilyenkor?

Ez egyike azoknak a kényelmetlen, de kíváncsiságot keltő kérdéseknek, amelyek felmerülhetnek az emberekben, amikor több ezer méter magasan repülnek: mi történik valójában, ha valaki meghal a repülőgépen? A repülőgép utasainak halálesete esetén meghatározott eljárások vannak érvényben. Ben Vos, egy halottasházi koordinátor, a CNN-nek elmagyarázta, hogy milyen munkát végez a Schiphol repülőtéren.

A határőrizetet ellátó képviselővel és a haláleset okát előzetesen kivizsgáló halottkémmel együtt Vos is felszáll a repülőgépre, miután az utasok leszállás után elhagyták a gépet. Az elhunyt utast egy hullazsákba helyezik, és a szárnyak mögötti ritkán használt vészkijáraton keresztül kiviszik a repülőgépből, majd a többi utas tudomása nélkül a hullaházba szállítják. Ez biztosítja, hogy az elhunyt, valamint az őt kísérő szerettei tiszteletben részesüljenek és magánszférájuk is megmaradjon.

A hollandiai Schiphol repülőtér rendelkezik egy külön halottasházzal. Vos és csapata orvosokkal, légitársaságok és repülőtér személyzetével, törvényszéki orvosokkal és kormányzati szervekkel együttműködve gondoskodik a halotti anyakönyvi kivonatok és vámáru-nyilatkozatok elkészítéséről. Emellett papokkal, rabbikkal, imámokkal és más vallási vezetőkkel is együttműködnek, hogy különböző vallási meggyőződésű gyászoló családokat támogassanak.

A Schiphol repülőtér hullaháza repatriálásokat is szervez: fogadják a más országokból érkező elhunyt utasokat, és előkészítik a többiek maradványait a Hollandiából történő repüléshez, valamint koporsókat is biztosítanak az elhunyt utasok szállításához. Ez a folyamat a maradványok repatriálása (RMR) néven ismert, és érdemes ellenőrizni, hogy az utazási biztosítás fedezi-e a költségeket. Lehet, hogy ez a szélesebb körű orvosi szállítási szolgáltatások közé tartozik.