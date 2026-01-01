Mi történik, ha valaki elhunyt a repülőgépen? Szakértők válaszolnak a kellemetlen kérdésre
Tragédia bármikor, bárhol bekövetkezhet, a halál nem válogat. De mi történik olyankor ha valaki elhunyt a repülőgépen utazás közben?
Ha elhunyt a repülőgépen egy utas, az bizony több szempontból is kellemetlen. Bár a "jelenség" nem gyakori, azonban még így is előfordulnak olyan esetek, amikor bekövetkezik a legrosszabb, távol a földtől, a levegőben.
Elhunyt a repülőgépen - mi a teendő ilyenkor?
Ez egyike azoknak a kényelmetlen, de kíváncsiságot keltő kérdéseknek, amelyek felmerülhetnek az emberekben, amikor több ezer méter magasan repülnek: mi történik valójában, ha valaki meghal a repülőgépen? A repülőgép utasainak halálesete esetén meghatározott eljárások vannak érvényben. Ben Vos, egy halottasházi koordinátor, a CNN-nek elmagyarázta, hogy milyen munkát végez a Schiphol repülőtéren.
A határőrizetet ellátó képviselővel és a haláleset okát előzetesen kivizsgáló halottkémmel együtt Vos is felszáll a repülőgépre, miután az utasok leszállás után elhagyták a gépet. Az elhunyt utast egy hullazsákba helyezik, és a szárnyak mögötti ritkán használt vészkijáraton keresztül kiviszik a repülőgépből, majd a többi utas tudomása nélkül a hullaházba szállítják. Ez biztosítja, hogy az elhunyt, valamint az őt kísérő szerettei tiszteletben részesüljenek és magánszférájuk is megmaradjon.
A hollandiai Schiphol repülőtér rendelkezik egy külön halottasházzal. Vos és csapata orvosokkal, légitársaságok és repülőtér személyzetével, törvényszéki orvosokkal és kormányzati szervekkel együttműködve gondoskodik a halotti anyakönyvi kivonatok és vámáru-nyilatkozatok elkészítéséről. Emellett papokkal, rabbikkal, imámokkal és más vallási vezetőkkel is együttműködnek, hogy különböző vallási meggyőződésű gyászoló családokat támogassanak.
A Schiphol repülőtér hullaháza repatriálásokat is szervez: fogadják a más országokból érkező elhunyt utasokat, és előkészítik a többiek maradványait a Hollandiából történő repüléshez, valamint koporsókat is biztosítanak az elhunyt utasok szállításához. Ez a folyamat a maradványok repatriálása (RMR) néven ismert, és érdemes ellenőrizni, hogy az utazási biztosítás fedezi-e a költségeket. Lehet, hogy ez a szélesebb körű orvosi szállítási szolgáltatások közé tartozik.
Ez azt is jelenti, hogy utazási biztosítás megkötésekor őszintén kell nyilatkoznia minden jelenlegi és korábbi egészségügyi állapotáról.
Mindig azt mondom, hogy utazási biztosítást kell kötni, mielőtt utazni kezdenek
– nyilatkozta Vos a CNN-nek.
A WC-be helyezték az elhunyt utasokat
Egy volt légiutas-kísérő korábban részletesen leírta, mi történik valójában, ha valaki repülés közben elhalálozik. Mandy Smith, aki korábban a Virgin Atlanticnál dolgozott, a Ladbible-nek beszélt a tragikus helyzetben követendő hivatalos eljárásról.
Szerencsére velem még nem történt ilyen
- mondta Smith a Honesty Box egyik epizódjában.
Egy barátommal történt meg, hogy egy utas elhunyt a repülés során. Régebben az utasokat a mosdókba kellett tennünk, majd bezárni a mosdókat.
A megoldás viszonylag működőképes volt, azonban akadt egy probléma.
Mivel a WC-n ültek, ha beállt a hullamerevség, akkor abban a helyzetben ragadtak, és nem férték be a koporsóba.
De van egy módszer, amivel ezt meg lehet előzni, mégpedig az, hogy a holttestet az elsőülésekre fektetik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy menyugtassák az elhunyt szeretteit. Van olyan eset is, amikor az elsőüléseket elzárják a többi utastól, szintén a takarókat felhasználva.
Kapcsolatba kell lépnünk a földi szolgálatokkal, hogy mentőautó vagy halottkém érkezzen. Nem igazán vészleszállásként kezelnénk, hanem normál leszállásként, ha az illető biztosan elhunyt
- mondta a légiutas-kísérő a Unilad cikkében.
