Koncertek és szaunaszeánszok is várnak hétvégén a strandok éjszakáján

Országszerte számos strand vesz részt az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett strandok éjszakáján, amikor nem zárnak be a szokásos időben, hanem gazdag programkínálattal várják a fürdőzőket. Idén július 26-án szombaton tartják a rendezvényt.

Strandok éjszakája: szombaton nem kell este korán hazamenni / Fotó: Bors (Illusztráció)

Július 26-án tartják a strandok éjszakáját

Idén már 16. alkalommal rendezik meg a hazai fürdők a strandok éjszakáját. A fürdők országszerte meghosszabbított nyitvatartási idővel, programokkal, illetve kedvezményekkel várják az esti fürdőzőket, strandolókat. A programok közé tartoznak az élő koncertek, a gyerekfoglalkozások, a szaunaszeánszok és a csúszdaversenyek. A részletes programok itt olvashatók.

154 éve szabadalmaztatták a WC papírt

Méghozzá nem más, mint az amerikai Seth Wheeler, 1871. július 25-én. A tekercses kivitelt is ő jegyeztette be 1883-ban, majd a New York állambeli Albanyban alapított cége (Albany Perforated Wrapping Paper Co.) volt az első WC papír gyártó. Kezdetben csak az Egyesült Államokban ismerték, majd átterjedt Nyugat-Európára is, ahol kizárólag a tehetősek használták. A többiek mosakodtak vagy kukoricacsuhét használtak.

A sima és a tekercses WC papírt is Wheeler szabadalmaztatta / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A modern aksik feltalálója július 25-én született

John B. Goodenough, Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus, a lítium-ion akkumulátor megalkotója 1922-ben látta meg a napvilágot. A lítiumion-akkumulátorok kifejlesztésében elért eredményeiért kapta a 2019-es kémiai Nobel-díjat. 90 éves kora után is aktívan dolgozott találmánya továbbfejlesztésén, a szilárdtest akkumulátorok kidolgozásán. Áttörését 1980-ban érte el az Oxfordi Egyetemen, ahol olyan akkumulátort hozott létre, amely nagyon gyorsan elterjedt a telefonokban, laptopokban és táblagépekben, valamint szívritmus-szabályozókban és más orvostechnikai eszközökben, majd később a ma használt elektromos járművekben.

Magyar találta fel a szárazoltást

Szilvay Kornél magyar tűzoltó tiszt, a szárazoltó eljárás feltalálója 1890. július 25-én született. A szárazoltásnál az oltóanyag víz helyett por vagy hab, az eljárást és az eljárásnál használt berendezéseket is ő találta fel.