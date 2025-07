Orvosok figyelmeztetnek: ezért nem szabad túl sokáig visszatartani a pisilést!

Ez nem vicc, hanem az amerikai Georgia Institute of Technology kutatóinak tudományos megfigyelése, amit „a vizelés törvényeként” emlegetnek. Az eredményeikért 2015-ben Ignobel-díjat is kaptak, amely a legfurcsább tudományos eredményeket ünnepli.

Ha 21 másodpercnél jelentősen több időt töltesz a mosdóban, az bajt jelezhet. Fotó: freepik.com / Illusztráció

Ha 21 másodpercnél jelentősen több időt töltesz a mosdóban, az bajt jelezhet. A szakértők szerint ilyenkor lehet, hogy túl sokáig tartogatod a vizeletet, ami miatt a hólyag kitágulhat. Ez nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, mert növeli a húgyúti fertőzések (UTI) kockázatát, ami súlyos esetben vese fertőzéshez vezethet.

Chris Blick, a Princess Grace Kórház urológusa szerint:

Általában nem szabad megvárni, amíg már majd’ szétszakadsz, mire eljutsz a WC-ig. Ha túl sokat tartogatod, az nemcsak fájdalmas, hanem ha már fennáll egy fertőzés, az állapotod is romolhat

Az is problémát jelezhet, ha túl gyakran kell menni: „Ez 'edzi' a hólyagot arra, hogy akkor is kiürüljön, amikor még nem is lenne szükséges, és ezzel kialakulhat egy rossz szokás” – figyelmeztet Blick.

Különösen figyelni kell, ha a vizelési inger rendszeres, de csak kis mennyiség jön ki, vagy ha nehezen indul el a folyamat. Ezek lehetnek férfiaknál az enyhén megnagyobbodott prosztata, sőt a prosztatarák jelei is. Ha a daganat nyomást gyakorol a húgyvezetékre, olyan tünetek jöhetnek elő, mint gyakori éjszakai vizelés, gyenge sugár, húzódás és a teljes kiürülés érzésének hiánya.

Ha a betegség már tovább terjedt, csontfájdalom, indokolatlan fáradtság és súlysesés is jelentkezhet. Ebben az esetben fontos, hogy beszélj orvosoddal, ha aggódsz a prosztatarák kockázata miatt — figyelmeztet a Sun cikke.