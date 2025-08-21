RETRO RÁDIÓ

Ki nem találnád, ki lesz az új szuperhős az AI szerint

Film készülhet az elfeledett szuperhősről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 12:30
Módosítva: 2025.08.21. 13:00
marvel szuperhős film

A szuperhős filmek mindig is hatalmas népszerűségnek örvendtek. A Marvel-filmek rajongói minden új alkotást izgatottan várnak, amelyek a kedvelt hősök kalandjait mutatja be. A képregények rengeteg szuperhőst teremtettek, és közülük sokan még sosem kerültek képernyőre.

szuperhős
Az utóbbi években több szuperhősről és szuper gonoszról is film készült  Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Bosszúálló-filmek olyan karakterekkel dolgoznak, mint Vasember, Amerika Kapitány, Thor, Hulk, Fekete Özvegy és Sólyomszem. Pókember, Venom és Deadpool is új filmet kapott nem olyan régen.

A rajongók képzeletét mostanában az mozgatta meg, hogy ki lehet a következő szuperhős vagy szuper gonosz, aki saját filmet kap. Az AI erre a kérdésre is megtalálta a választ. A mesterséges intelligencia jóslata szerint váratlan karakter fogja meghódítani a nézőket.

Ő lesz a következő szuperhős

Az AI szerint Nova lesz a következő szuperhős, akit megtestesít egy színész. Nova egy intergalaktikus hőscsapat tagja. A szervezet tagjai hozzáférnek a Nova Erőhöz, és az a feladatuk, hogy megóvják a galaxist mindenféle fenyegetéstől.

A karakter, az 1976-os, Az ember, akit Novának hívtak című képregény-sorozatban debütált. Nova tud repülni, rendkívüli ereje van, fénynyalábokat is képes lőni, valamint erejével befolyásolni tudja a gravitációt, de portálokat is nyitogat, így tud gyorsabban közlekedni két pont között.

Nova más képregényekben is megjelent, rövid ideig többször felbukkant a Fantasztikus Négyessel és a Bosszúállókkal. A szuperhős ugyanabból a világból érkezik, mint a Galaxis Őrzői, ezért lehetséges, hogy végre megelevenítik az űrutazó szuperhőst is - írja a life.hu.

 

