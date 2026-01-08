Ez te tudtad az Antarktiszról? Íme 5 érdekes tény a különleges kontinensről
Sosem hallottad ezt az 5 meglepő tényt a fagyos időjárású kontinensről.
Az örök hó és fagy birodalmaként emlegetett Antarktisz a világ egyik legkülönlegesebb helye. A kutatókat rendkívül érdekelte a kontinens, ezért számos érdekes tény derült ki, amelyeket valószínűleg még sosem hallottál.
5 érdekes tény az Antarktiszról
A világ legdélibb kontinensén extrém éghajlati viszonyok uralkodnak. A terület gazdag tudományos és természeti különlegességekben, ezért a tudósok sok időt töltenek a tanulmányozásával.
1. Gyémántpor száll a levegőben
Sajnos nem igazi gyémántról van szó, hanem apró jégkristályokból álló jeges ködöt található a levegőben. Ez a napfény hatására szikrázó, csillogó látványt nyújt.
2. A jégtakaróban raktározódik az édesvíz
A világ édesvízkészletének mintegy 60-90 százaléka az antarktiszi jégtakaróban található. Ez a jégréteg helyenként 4,5 kilométer vastag. Ha ez a hatalmas jégmennyiség egyszerre olvadna el, a tengerszint nagyjából 60 méterrel emelkedne meg.
3. Több aktív vulkán is lakja
Itt található az Erebus-hegy a Föld legdélebbi aktív vulkánja, amely állandó lávataváról ismert. Egy másik aktív terület a Deception-sziget, amely lényegében egy vulkáni kráterben fekszik.
4. Ez a Föld egyik leggyorsabban melegedő területe
Az évi átlaghőmérséklet nem haladja meg a 0 Celsius-fokot, a téli időszakban pedig -50, de akár -80 Celsius-fok sem kizárt. A kontinens azonban rendkívül érzékeny a klímaváltozásra. Az elmúlt öt évtizedben az átlaghőmérséklete mintegy 3 Celsius-fokkal emelkedett.
5. Senkihez sem tartozik
A hetedik kontinens egyedülállóan különleges közigazgatási státusszal rendelkezik. Sok nemzet tartott igényt a területre, ezt rendezendő írták alá 1959-ben az Antarktisz-szerződést. Ez a nemzetközi megállapodás az Antarktiszt a béke és a tudomány szolgálatába állítja, és többek között tiltja a katonai tevékenységet és a bányászatot - írja a köpönyeg.hu.
