UFO-bázisra bukkantak az Antarktiszon? Leleplező fotó

Gyanús objektum tűnt fel a műholdképeken. Tényleg egy UFO lehet?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 21:30
Antarktisz ufo teória Google Maps

Úgy tűnik, ismét felbolydult az internet, ugyanis a Google Maps-felhasználók újabb UFO felfedezést tettek.

Rejtélyes UFO-bázist találtak egy antarktiszi szikla alatt?
Rejtélyes UFO-bázist találtak egy antarktiszi szikla alatt? Fotó: freepik.com

UFO-bázis nyomára bukkanhattak az Antarktiszon

Sokan meg vannak győződve arról, hogy egy lezuhant idegen űrhajó látható bárki számára az interneten, ha beírja a megfelelő koordinátákat. Ez a felfedezés nagy hullámokat keltett a közösségi médiában, mivel a tárgy az Antarktiszon található.

A Google Maps régóta a konspirációs teóriák középpontjában áll, sokan állítják, hogy a műholdképeken már több bizonyítékot is láttak a földönkívüliek létezésére. De hogyan maradhatna észrevétlen egy 300 méteres UFO a Földön? Most épp egy kerek objektumra bukkantak egy szikla alatt, mintegy 145 kilométerre az Antarktisz partjaitól. Egy amerikai ufókutató szerint lehet, hogy a tárgy sziklák közé szorult, vagy akár szándékosan rejtették el.

A UFO Sightings Daily oldal üzemeltetője, Scott C. Waring a YouTube-on így nyilatkozott: 

Az UFO még mindig ott van! Túl nehéz lenne kiemelni, vagy talán még mindig használják?

Ha valaki maga is meg szeretné nézni, a Google Maps keresőjébe a következő koordinátákat kell beírni: 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E - írja a Ladbible.

Vajon tényleg UFO vagy csak egy tó? Fotó: Google Maps

2021-ben a Redditen „UFO-baleset helyszíneként” emlegették a jelenséget, mások időjárási ballonként vagy olvadékvíz-tóként magyarázták, míg néhányan egyszerűen baljóslatúnak nevezték.

Az UFO-hívők öröme azonban nem tartott sokáig: egy newcastlei egyetem kutatója, Bethan Davies, szerint ugyanis mindössze egy kis tó látható a sziklák között. A British Antarctic Survey egyik térképész szakértője, Laura Gerrish is egyetértett, mondván, hogy a képen egy kis tó látszik. „Ez a terület a Bunger Hills, az Antarktisz Knox-parti részén, amely nagyrészt jégmentes régió, és rengeteg kisebb tavat és vízgyűjtőt találni itt.” 

Az ilyen tavak gyakran szabályos, sima ívet hoznak létre a jég mellett, ami megmagyarázza az online látványt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
