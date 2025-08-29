A Pentagon is értetlenül áll, több ezer titokzatos, repülő objektumról érkezett bejelentés

Az elmúlt években többször is különös fémgömböket észleltek az Egyesült Államokban, így a Pentagon igyekezett azonosítani ezeket a titokzatos objektumokat. Az Enigma – amely lehetővé teszi az azonosítatlan repülő tárgyak, avagy az ufók észlelésének bejelentését – több mint 8000 észlelésről számolt be az Egyesült Államokban, 2022 decembere és 2025 júniusa között. Ezek közül 422 jelentés ír konkrétan fémgömbökről, amelyek többségét hajnali 1 és 4 óra között figyelték meg katonai létesítmények közelében New Yorkban, Kaliforniában és Arizonában. A szemtanúk – akik közt voltak civilek, pilóták és a katonai személyzet tagjai is – arról számoltak be, hogy a gömbök csendesen lebegtek, mielőtt extrém sebességgel, nyom nélkül eltűntek volna. Néhány észlelést videón vagy radarral is rögzítettek, számos esetre pedig azóta sem sikerült magyarázatot találni.

Több mint 8000 alkalommal észleltek titokzatos gömböket az Egyesült Államokban / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Pentagon All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) feladata az UFO-kkal kapcsolatos állítások kivizsgálása: az észlelések közül többet is természetes jelenségként utasítottak el, mondván, csak madárrajokról, hagyományos repülőgépekről, drónokról, léggömbökről vagy más hétköznapi tárgyakról lehet szó. Néhány esetet azonban továbbra sem sikerült megoldani, állítólag az adatok hiánya miatt.

2023 májusa és 2024 júniusa között az AARO éves jelentésében közzétett 757 ufóeset közül 21 esetet minősítettek megoldatlan észlelésként. Bár a Pentagon és civil csoportok, mint például a Nemzeti UFO Jelentőközpont (NUFORC), katalogizálták ezeket az eseteket, sokuk továbbra is zavarba ejti a katonai tisztviselőket, akik semmilyen módon nem tudják megmagyarázni a látottakat.

Míg az új jelentés az elmúlt három évben kizárólag az Egyesült Államokban észlelt több ezer gömbre összpontosított, addig furcsa gömböket dokumentáltak a világ más tájain is, Puerto Ricótól a Közel-Keletig. Ezek az apró űreszközök ráadásul évtizedek óta feltűnnek az égbolton, a pilóták már a második világháború alatt is hasonló gömböket jelentettek Európában.

Pentagon baffled by 8,000 mysterious UFO orbs hovering over US military bases https://t.co/ShmsFsm7eg — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 27, 2025

Az Enigma felfedte, hogy eddig több mint 360 fémgömbökről szóló jelentés történt az amerikai földön található katonai bázisok néhány mérföldes körzetében. Ezek közül háromban a szemtanúk elárulták, hogy a gömbök többször is öt mérföldön (körülbelül 8 kilométer) belülre kerültek a New York-i Fort Hamiltontól, az arizonai Papago katonai tartaléktól és a Los Angeles-i Légierő Bázistól.

A titokzatos gömbök inváziójának egyik legmeggyőzőbb bizonyítékára Kolumbiában bukkantak rá: ekkor a helyiek egy fémgömböt találtak, amelyet idén márciusban Buga városa felett láttak lebegni. A „Buga-gömb” az ufókutatók körében hatalmas vitát váltott ki: a tudósok azt állítják, a tárgy optikai kábelek labirintusát tartalmazza, ami arra utal, hogy jeleket küldhet és fogadhat. Miután egy elektromos vezetéknek ütközött és a földre zuhant, úgy tűnt, hogy a tárgy valahogy kiszárította a mezőt, amelyen landolt, elpusztítva a füvet és a talajt, ahol földet ért. A tudósok szerint ez bizonyíték arra, hogy a tárgy valamilyen energiamezőt hozott létre, de a kutatók eddig nem kísérelték meg erővel felvágni az objektumot. A gömböt azóta Mexikóba vitték további elemzésre. Dr. Julia Mossbridge, a San Diegó-i Egyetem ufókutatója azok között van, akik kétségbe vonják a Buga-gömb hitelességét, és „ember alkotta művészeti projektnek” nevezték azt – írja a Daily Mail.